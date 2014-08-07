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Спорт

07 августа 2014, 11:24

Экс-тренеру сборной России Валерию Газзаеву исполнилось 60 лет

футбол тренеры юбилеи Валерий Газзаев

Футбольному тренеру Валерию Газзаеву исполнилось 60 лет

7 августа бывший тренер сборной России и столичного ЦСКА Валерий Газзаев отмечает свой 60-й день рождения.

Валерий Газзаев родился 7 августа 1954 года в городе Орджоникидзе (ныне - Владикавказ). В 1971 году дебютировал за основной состав местного "Спартака", а в 1974 году во время службы в армии выступал за СКА (Ростов-на-Дону). В следующем году вернулся в "Спартак", а в сезоне-1975 стал лучшим бомбардиром команды.

Зимой 19976 года Газзаев перешел в столичный "Локомотив", игравший в высшей лиге чемпионата СССР. Проведя в составе команды три сезона, нападающий перешел в другой московский клуб - "Динамо", за который выступал до 1985 года. В 1984 году "Динамо" выиграло Кубок СССР, а Газзаев стал автором победного гола в финальном матче против ленинградского "Зенита". Карьеру футболиста закончил в 1986 году, выступая за тбилисское "Динамо". Всего в чемпионатах СССР Газзаев провел 283 матча и забил 89 мячей.

Также Газзаев дважды становился чемпионом Европы в составе молодежной сборной СССР (1976, 1980). В 1978 году дебютировал в главной сборной СССР, всего провел за команду 8 матчей, забил 4 мяча. На летних Олимпийских играх 1980 года стал обладателем бронзовой награды.

Отметим, что в 1981 году Газзаев окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности "юрист", а в 1989 - Высшую школу тренеров по специальности "тренер высшей квалификации". Именно тренерская деятельность принесла ему славу.

В 1989 году Газзаев возглавил "Спартак" из Орджоникидзе и через год вывел его в Высшую лигу Чемпионата СССР. Еще через год возглавил столичное "Динамо", вместе с которым в 1992 году завоевал бронзовые медали чемпионата России.

В течение пяти лет - с 1994 по 1999 год, работал главным тренером владикавказской "Алании". Под его руководством клуб в 1995 году смог прервать гегемонию московского "Спартака" в чемпионате России и выиграть золотые медали. В следующем сезоне владикавказцы заняли второе место в российском первенстве.

Затем Газзаев снова возвращается в Москву, два года тренирует столичное "Динамо", потом молодежную и главную сборные России. В 2001-2003 и 2004-2008 годах Газзаев руководил московским ЦСКА. С армейцами Валерий Георгиевич достиг главных успехов в своей тренерской карьере: трижды побеждал в чемпионате страны, четырежды - в Кубке и дважды - в Суперкубке России. Кроме того, стал первым тренером, выигравшим с российской командой европейский клубный трофей - в 2005 году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА, обыграв в финале турнира португальский "Спортинг". По итогам того сезона Союз европейских футбольных ассоциаций признал Газзаева "Тренером года".

В 2008 году покинул ЦСКА, после чего тренировал киевское "Динамо". Под руководством Газзаева клуб выиграл Суперкубок Украины-2009 и стал серебряным призером чемпионата страны в 2010 году. С 2011 году Газзаев был президентом "Алании", однако в феврале 2014 года владикавказский клуб снялся с соревнований из-за финансовых проблем.

В настоящее время Газзаев является руководителем оргкомитета Объединенной футбольной лиги, однако в будущем планирует продолжить тренерскую работу. "Ни в коем случае не ставлю крест на тренерской карьере. В душе я, конечно, тренер – это навсегда. У меня сейчас в этом плане потрясающе плодотворный период: есть возможность для анализа, для переосмысления, для изучения и нахождения новых идей", - отметил Газзаев в одном из недавних интервью.

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