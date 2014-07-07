Спорт за неделю: финал Уимблдона и решающие матчи ЧМ

Новак Джокович. Фото: wimbledon.com

Вторая победа Джоковича на Уимблдоне, пора решающих матчей на ЧМ по футболу, важная победа Хэмилтона в Гран-при Великобритании, товарищеские матчи московских клубов, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

Столичные футбольные клубы продолжают активную подготовку к предстоящему сезону. Отметим неудачные товарищеские матчи московского "Спартака" на сборе в Швейцарии. "Красно-белые" под руководством нового главного тренера Мурата Якина уступили сначала команде второго по силе швейцарского дивизиона "Шаффхаузену" (0:1), а затем проиграли "Люцерну" (0:2). Болельщикам "Спартака" паниковать пока рано, ведь Якин непродолжительное время работает с клубом и только присматривается к игрокам, однако легкую настороженность подобные результаты все же вызывают.

Значительно более успешно товарищеские матчи проводит московское "Динамо". "Бело-голубые" на австрийском сборе одержали три победы в трех матчах матчах. Обыграны словацкий "Шпорт Подбрезова" (2:0), местная "Аустрия" (3:2), а также пражская "Спарта" (2:0).

Вернувшееся спустя 8 лет в российскую Премьер-лигу столичное "Торпедо" неожиданно обыграло в товарищеском поединке действующего чемпиона - ЦСКА, - который, впрочем, выступал по сути дублирующим составом. За три дня до этого армейцы также в товарищеской встрече, которая прошла на поле базы московского клуба в Ватутинках, разгромил "Химки" со счетом 3:0.

Фото: ИТАР-ТАСС

Межсезонье продолжается и в хоккее. КХЛ потеряла одного из самых харизматичных игроков лиги - Лео Комарова. Финский форвард в очередной раз отправился в Северную Америку покорять Национальную хоккейную лигу в составе "Торонто". По информации СМИ, нападающий будет получать в канадской команде 2,9 миллиона долларов в год.

События в мире

В воскресенье, 6 июля, в Англии завершился самый престижный теннисный турнир планеты - Уимблдон. В мужском одиночном разряде первенствовал серб Новак Джокович, переигравший живую легенду мирового тенниса, швейцарца Роджера Федерера. Джокович, ранее побеждавший на английском турнире в 2011 году, сломил сопротивление семикратного чемпиона в пяти сетах: 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Матч продолжался без малого 4 часа.

Отметим, что в заключительной партии сербу после очередного падения во второй раз в матче пришлось вызывать физиотерапевта, который несколько минут массировал ему правую ногу. Решающим стал 10-й гейм, в котором несколько ошибок Федерера на своей подаче стоили ему чемпионского звания. Благодаря этой победе 27-летний Джокович вернулся на первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обойдя испанца Рафаэля Надаля.

Накануне в финале женского турнира победу одержала представительница Чехии Петра Квитова. В финале она обыграла канадку Эжени Бушар со счетом 6:3, 6:0. Матч продолжался 55 минут. Для Квитовой эта победа стала второй на Уимблдоне. Ранее она побеждала на английских кортах в 2011 году.

Близок к завершению чемпионат мира по футболу, проходящий в Бразилии. Зрителям осталось увидеть лишь четыре матча, и каждый из них обещает быть крайне интересным. К сожалению, не случилось сенсаций. Близки к сюрпризу были футболисты Коста-Рики, которые уступили сборной Голландии только в серии пенальти.

Непросто сложился четвертьфинальный поединок и для хозяев турнира. Бразильцы выиграли со счетом 2:1, однако в полуфинале им придется обойтись без Тьягу Силвы, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек, и травмированного Неймара. Победу с разницей в один мяч одержали и другие фавориты - сборная Аргентины. Забив на 8-й минуте матча, благодаря удачным действия Гонсало Игуаина, Лео Месси и компания в итоге минимальное преимущество с трудом, но отстояли.

Фото: fifa.com

Еще одним полуфиналистом стала немецкая дружина. Подопечные Йоахима Лева также с минимальным счетом оставили за бортом турниру команду Франции. Таким образом, в полуфинале Германия сыграет с Бразилией, а Аргентина встретится с Голландией. Более подробно о матчах чемпионата мира по футболу можно прочитать здесь.

Очередным триумфом представителя команды Mercedes завершился 9-й этап "Формулы-1" - Гран-при Великобритании. На домашней трассе победу отпраздновал Льюис Хэмилтон, который в общем зачете практически сравнялся со своим партнером по команде и лидером чемпионата Нико Росбергом. В свою очередь, немец гонку не завершил из-за проблем с трансмиссией, которую замкнуло на пятой передаче во время пит-стопа.

Вторым к финишу на британской трассе - и это сюрприз - пришел пилот Williams Валттери Боттас, на третью ступень пьедестала поднялся гонщик Red Bull Даниэль Риккардо. Тяжело гоночный уикэнд сложился для Ferrari. Фернандо Алонсо на далеко не самой быстрой машины смог зацепиться за 8 очков, заняв шестое место, а вот Кими Райконен закончил гонку досрочно. Финн после небольшой ошибки потерял автомобиль - его бросило поперек трассы, а затем - в металлические рельсы безопасности. Гонщик отделался ушибами, но обошлось без переломов.

Российский гонщик Даниил Квят завершил гонку на 9-й строчке.

Что посмотреть на этой неделе

Главным событием следующей недели станут заключительные поединки чемпионата мира по футболу. В ночь с 8 на 9 июля (по московскому времени) на поле выйдут сборные Бразилии и Германии.

На следующий день судьба второго финалиста решится в матче Голландии и Аргентины. Матч за третье место и финальный поединок запланированы на 12 и 13 июля соответственно.

Даниил Адамов