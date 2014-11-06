Мосгордума предложит отдельное наказание за ксенофобию для болельщиков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Мосгордума успокоила членов ФИФА, опасающихся за безопасность чернокожих спортсменов чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в российской столицы. Депутаты намерены отдельно прописать ответственность футбольных болельщиков за хулиганство на почве ксенофобии. Таких фанатов планируется подвергать более крупному штрафу, а также запрещать им посещение матчей чемпионата мира в 2018 году, заявил M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Таким образом он прокомментировал опасения советника ФИФА Токио Сексвейла, который на днях заявил, что чернокожие футболисты могут отказаться от участия в ЧМ-2018 из-за расизма. Глава оргкомитета чемпионата Алексей Сорокин сказал M24.ru, что безопасность участников мундиаля будет обеспечена должным образом. По мнению экспертов, штраф для фанатов-расистов должен доходить до 1 млн рублей.

"За выходки на межнациональной почве должно быть прописано отдельное наказание, в частности – запрет на посещение матчей чемпионата мира. В целом мы готовим поправки в законодательство, которые пропишут более конкретную ответственность для болельщиков на время чемпионата", - заявил Щитов.

В январе 2014 года вступил в силу как так называемый "Закон о болельщиках", согласно которому любые нарушения правил поведения на стадионах караются штрафом от 3 до 10 тысяч рублей, обязательными работами до 160 часов. Он подразумевает также запрет на посещение спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет. Однако этот запрет должен ввести суд, поэтому наказание в основном касается будущих турниров, а не конкретного, в рамках которого произошло правонарушение. На матчах запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения, бросаться различными предметами, обнажаться, скрывать свое лицо, разрисовывать конструкции стадиона, оскорблять болельщиков и спортсменов, в том числе по расовому, национальному и религиозному признаку.



По словам Щитова, выделить более жесткую ответственность за хулиганство на почве ксенофобии депутаты решили после недавнего матча между Сербией и Албанией, который закончился массовой дракой футболистов.



"В 2018 году мы ждем гостей со всего мира, но кто-то может приехать на чемпионат с негативными намерениями. Нынешние меры воздействия вряд ли подходят для ЧМ-2018, на который приедут болельщики из разных стран. Им запрет на будущие матчи в России не принципиален, с общественными работами для иностранцев тоже сложно, - сказал Щитов - Мы предлагаем разработать отдельный штраф за нарушения в области ксенофобии, а также лишать хулиганов права посещать следующие матчи ЧМ-2018, не дожидаясь решения суда. Все стадионы нужно оснастить необходимыми средствами фотовидеофиксации, которые позволят оперативно выявить зачинщика беспорядков, и специальными комнатами, где суд или дисциплинарная комиссия будут тут же рассматривать дела конкретных нарушителей ", - заявил Щитов.

Поправки в федеральное законодательство планируется подготовить уже зимой. В комитете Госдумы по спорту поддержали инициативу ввести отдельное наказание за хулиганские выходки болельщиков на почве ксенофобии.

"Я положительно отношусь к этой идее. Самым действенным наказанием за правонарушения на стадионе стал бы немедленный запрет на посещение матчей чемпионата", - заявил M24.ru первый зампред комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Напомним, 4 ноября советник Международной федерации футбола (FIFA) Токио Сексвейл заявил, что некоторые чернокожие футболисты могут отказаться ехать на ЧМ-2018 года, опасаясь за свою безопасность. "Существует угроза, что чернокожие игроки не поедут в Россию. Я говорю как представитель ФИФА и как гражданин мира. Ситуация не должна зайти так далеко", - сказал Сэксвейл.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил M24.ru, что у иностранных спортсменов нет поводов для беспокойства. "Бояться никому ничего не нужно. Безопасность будет обеспечена должным образом так, как это делается на всех чемпионатах мира", - заверил Сорокин.

Тем временем, член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Антон Цветков согласен с тем, что надо ужесточить наказание за хулиганские выходки болельщиков на почве ксенофобии. "Фанатам должен грозить недопуск на матчи, административный арест до 15 суток и крупный штраф – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей", - заявил Цветков.

Однако при этом, по словам эксперта, темнокожим футболистам не стоит опасаться ехать в Россию. "Как показала Олимпиада в Сочи и Универсиада в Казани, наша страна – одна из самых безопасных в этом плане. Во время крупных спортивных соревнований и фестивалей граждане готовы помогать иностранцам", - отметил Цветков.

С ним согласен президент Общественного движения болельщиков российской сборной "Russia Unites" Эдуард Латыпов. "Проблема ксенофобии в футболе есть во всем мире, но в России она не носит такой острый характер, как в некоторых европейских странах, например, в Польше ", - сказал Латыпов. Напомним, на Чемпионате Европы 2012 года российские болельщики в Польше подверглись нападениям со стороны местных фанатов и хулиганов.

По мнению Латыпова, сегодня в законодательстве достаточно инструментов, чтобы пресекать хулиганские выходки на стадионах. "Проблема в некомпетентности правоохранительных органов и отсутствии необходимых технических средств. Чаще всего полиция не хочет находить конкретных виновников беспорядков, а применяет коллективную ответственность против целого фанатского сектора, составляет протоколы на всех. Случается, что дисквалифицируют целые стадионы из-за того, что 10 или 100 человек устроили хулиганство. Надеюсь, что к чемпионату миру ситуация изменится", - сказал Латыпов.

Международные спортивные функционеры и ранее высказывали опасения по поводу уровня нетерпимости на российских стадионах. Член антидискриминационного комитета FIFA Пьяра Поуар пару недель назад заявил, что целые африканские сборные, возможно, откажутся от участия в ЧМ-2018, если власти не положат конец проявлению расизма со стороны российских болельщиков. Кандидат в президенты FIFA Жером Шампань призвал Россию ужесточить наказание за проявление ксенофобии в спорте. По данным правозащитного центра "Сова", с марта 2012 года зафиксировано более 90 случаев проявления расизма на стадионах. Известны инциденты, когда болельщики вывешивали баннеры с нацистской символикой, оскорблениями в адрес команд с Северного Кавказа, освистывали и кидались бананами в чернокожих футболистов. Напомним, Москва вошла в число российских городов, которые принимают чемпионат мира по футболу в 2018 году. Матч-открытие и финал мундиаля пройдут на стадионе "Лужники", который находится на реконструкции. В Тушине построен новый стадион для команды "Спартак" "Открытие Арена", который также примет матчи. Кроме того, в столице построят 16 тренировочных полей, одним из которых станет новый стадион ЦСКА. В конце октября Россия представила логотип ЧМ-2018, который вызвал неоднозначную реакцию блогеров.



