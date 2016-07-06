Съемки фильма о Льве Яшине запланировали на конец августа

Фото: ТАСС/Виктор Шандрин

Съемки исторического фильма о легендарном вратаре Льве Яшине планируется начать в конце августа. Об этом журналистам сообщил продюсер будущей картины, основатель и президент кинокомпании "Кремлин Филмз" Олег Капанец, передает корреспондент m24.ru.

"Актер на роль Яшина уже выбран, скоро мы его объявим. Делать из этого секрет, как в случае с фильмом "Высоцкий", не будем. Съемки фильма начнутся в конце августа", – рассказал Капанец.

По его словам, среди кандидатов на роль прославленного советского голкипера были Игорь Петренко, Григорий Добрыгин, Евгений Цыганов и многие другие известные российские актеры.

Яшин до сих пор считается одним из лучших вратарей в истории футбола. В 1963 году он получил награду "Золотой мяч" ка лучший футболист мира. За рубежом его называли "черный паук" за особую манеру игры и вратарское искусство.