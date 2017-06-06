"Спартак" продлил контракт с главным тренером Массимо Каррерой

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера продлил контракт с московским футбольным клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По условиям нового договора сотрудничество "Спартака" с Каррерой продлевается до 31 мая 2019 года. Итальянец возглавил "красно-белых" в 2016 году, ранее он был ассистентом предыдущего главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

В прошедшем сезоне Каррера привел "красно-белых" к золотым медалям российской премьер-лиги. До этого спартаковцам не удавалось победить в чемпионате России с 2001 года.

