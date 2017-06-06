Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня 2017, 16:40

Спорт

"Спартак" продлил контракт с главным тренером Массимо Каррерой

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера продлил контракт с московским футбольным клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По условиям нового договора сотрудничество "Спартака" с Каррерой продлевается до 31 мая 2019 года. Итальянец возглавил "красно-белых" в 2016 году, ранее он был ассистентом предыдущего главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

В прошедшем сезоне Каррера привел "красно-белых" к золотым медалям российской премьер-лиги. До этого спартаковцам не удавалось победить в чемпионате России с 2001 года.

О том, какие эмоции вызвало у болельщиков чемпионство "Спартака", читайте в материале m24.ru.

футбол тренеры Спартак новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика