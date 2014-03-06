Футбольный "междусобойчик": игры РФПЛ возобновляются после перерыва

Валерий Карпин и Ким Чельстрем в матче чемпионата России по футболу: "Спартак" – "Зенит". Фото: ИТАР-ТАСС

5 марта сборная России по футболу провела первый товарищеский матч в новом году, в котором обыграла команду Армении (2:0), а уже завтра - седьмого марта - возобновляются после перерыва игры РФПЛ. Обозреватель M24.ru Андрей Ярков рассуждает о том, какие шансы на итоговый успех имеют лидеры чемпионата России и напоминает о предыдущих успехах московских команд.

Концовка нынешнего чемпионата обещает стать захватывающей как никогда. Шутка ли, но за 11 туров до финиша сразу шесть (!) команд претендуют на чемпионский титул. Отрыв лидирующих сейчас московского "Локомотива" и "Зенита" из Санкт-Петербурга от замыкающего первый секстет "Краснодара" составляет лишь 7 очков. Ну а между этими клубами "вклинились" три самых популярных столичных коллектива – "Спартак", "Динамо" и ЦСКА, которые отстают от дуэта лидеров на одно, пять и шесть баллов соответственно.

Не имеющие пристрастий букмекеры, даже несмотря на столь запутанную ситуацию, свои предпочтения отдают "Зениту". Котировка на триумф подопечных Лучано Спаллетти составляет лишь 1,83/1. Для сравнения, на "Спартак" - 3,5/1, "Локомотив" - 4,8/1, ЦСКА – 7/1, "Динамо" - 41/1 и "Краснодар" - 67/1.

Честно говоря, такой "расклад" вызывает некоторое недоумение, ведь питерцам предстоят выездные встречи против "Локомотива" и ЦСКА. Не провели они пока и гостевой матч против "Анжи", который будет всеми силами пытаться сохранить место в Премьер-лиге. Да и домашние противоборства с "Динамо", "Краснодаром" и "Рубином" проходными для "Зенита" тоже никак не назовешь. К примеру, тот же "Спартак" (отстающий от лидеров лишь на очко) обе игры с зенитовцами и "армейцами" уже провел. Иными словами, у коллектива с берегов Невы явно не самый легкий календарь. Однако все эти суждения довольно поверхностны. Как говорится, попытаемся разобраться детально.

Не секрет, что в футболе очень многое зависит от психологии победителей. Как известно, "красно-белые" в последний раз становились чемпионами России в уже далеком 2001 году. Кроме того, в период с 2005 до 2013 год (восемь последних турниров) спартаковцы аж пять раз финишировали на второй позиции. Вот и на этот раз "Спартаку" предрекается именно вице-чемпионство. Логика вполне ясна.

Примерно то же можно сказать и о "Локомотиве". "Железнодорожники" подошли к началу весенней части соревнований в роли одного из двух лидеров, однако эта команда не знала триумфа с 2002 года, а после 2006-го ни разу не вошла даже в тройку призеров.

Что же касается "Динамо", то здесь и вовсе от чемпионских традиций осталась только история. Шутка ли, но за 15 (!) последних чемпионатов "бело-голубые" лишь однажды попали на пьедестал, заняв его самую нижнюю - третью - ступень в 2008 году. Ну а в ЦСКА мало кто верит сразу по нескольким причинам.

Во-первых, это и шестиочковое отставание от лидеров, во-вторых, "красно-синие" по полной провалились во второй половине осенней части чемпионата (набрав в 11-ти последних турах лишь 14 баллов из 33-х возможных), в-третьих, они крайне неудачно провели свою еврокампанию, а в-четвертых, армейцы не стали проявлять активность на трансферном рынке, не возместив даже потерю ушедшего в "Милан" Кейсуке Хонды. Остальные претенденты на титул тоже были довольно пассивны в плане приобретений, но сокращать-то отставание нужно ЦСКА, а не "Зениту" и "Локомотиву", и смогут ли подопечные Леонида Слуцкого это сделать без усиления состава – большой вопрос.

Впрочем, и считающийся фаворитом "Зенит" в последнее время сильнее явно не становится. Видно невооруженным взглядом, что так называемый микроклимат в питерском клубе весьма далек от идеального. Ряды "сине-бело-голубых" друг за другом покидают их лидеры. Уже нет Денисова, Широкова, Быстрова. Завершил карьеру Семак, продан в "Фенербахче" Бруну Алвеш. Впрочем, с другой стороны, вернулись Тимощук и Аршавин. Приобретены Ансальди, Шатов и Рязанцев. С комплектацией команды высококлассными футболистами проблем нет, но вот сугубо игровые проблемы налицо. Первый матч 1/8 лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" это наглядно доказал.

И все-таки в сравнении с основными соперниками по чемпионату России "Зенит" имеет преимущество. Его состав, что греха таить, будет помастеровитее, чем у остальных. Он более сбалансирован, нежели у конкурентов, да и так называемая "скамейка" у питерцев явно длиннее. Опять же, и пресловутая психология победителей: "Зенит" выиграл три из последних шести чемпионатов страны. Да и практически постоянное участие команды в Лиге чемпионов – тоже огромный плюс. Питерцы гораздо чаще играют против высококлассных соперников, поэтому в очных противоборствах с конкурентами за золото Премьер-лиги им, по идее, должно быть легче, нежели другим командам против "Зенита". Это не просто предположение, а статистический факт. Если взять в расчет так называемый "междусобойчик" шести лидеров, то положение в нем пока следующее: "Зенит" - 13 очков, "Спартак" и "Локомотив" - по 12, ЦСКА – 9, "Динамо" и "Краснодар" - по 6. При этом спартаковцы и армейцы провели на одну встречу больше остальных команд.

Безусловно, потерять очки можно в матче против любого участника чемпионата, однако не следует забывать, что теперь целый ряд клубов, по сути, решил свои задачи на сезон. При всем уважении к "Амкару", "Кубани", "Ростову", "Рубину" и "Крыльям Советов", эта пятерка вряд ли уже может вести борьбу за попадание в еврокубки, а с другой стороны, этот квинтет практически обезопасил себя от вылета в ФНЛ (даже с учетом возможного попадания в переходные матчи). И это недвусмысленно говорит о том, что именно встречи между претендентами на высокие места будут иметь решающее значение в плане распределения наград.

Ну, а помимо этого еще и свидания с махачкалинским "Анжи". Уверенно пройдя бельгийский "Генк" по сумме двух матчей 1/16 финала Лиги Европы, дружина Гаджи Гаджиева наглядно продемонстрировала, что вполне способна спастись от вылета из Премьер-лиги. И здесь кроется еще одна интрига весенней части чемпионата. Дело в том, что занимающему сейчас последнее 16-е место "Анжи" больше половины (6 из 11-ти) своих матчей предстоит сыграть именно против представителей лидирующего секстета. Учитывая, что при таком календаре от "железобетонно" спасительной 12-й строки турнирной таблицы махачкалинцев отделяют аж десять очков, "прямое" сохранение прописки в элите для них представляется маловероятным. Однако, имеется еще и "переходная" зона (13-14 места), за которую "Анжи" и поборется. И вот здесь у команды есть все шансы на успех, ведь укомплектована она явно мощнее других аутсайдеров, а уж тем более тех клубов, что займут по итогам чемпионата ФНЛ третье и четвертое места. Так что переходные матчи вряд станут для "Анжи" камнем преткновения, и самое главное - в них попасть.

Кстати, о ФНЛ. В связи с тем что владикавказская "Алания" снялась с турнира из-за финансовых проблем, целый ряд команд получил возможность напрямую выйти в Премьер-лигу. Если с первой путевкой все уже практически ясно (ее завоюет саранская "Мордовия"), то за второй пропуск борьбу ведут сразу 6 клубов. И среди них столичное "Торпедо", которое, напомним, покинуло элитный дивизион российского футбола в 2006 году. Так что уже в следующем сезоне Москва в Премьер-лиге, возможно, будет представлена пятью клубами. Ведь не стоит забывать и об уже упомянутых выше переходных матчах. К примеру, если торпедовцы окажутся третьими или четвертыми, и при этом не нарвутся в "стыках" на "Анжи", задача тоже вполне может быть решена успешно. И тогда относительно Москвы все вернется на круги своя.

Напомним, что в высшей лиге первого по счету чемпионата постсоветской России (1992 год) наш город представляли именно "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Торпедо" и "Динамо". Ну а через семь лет они именно в такой последовательности заняли первые пять мест в итоговой таблице турнира.

Триумфы московских клубов в чемпионатах СССР и России

Первые пять мест (3 раза)

1955 – "Динамо", "Спартак", ЦДСА, "Торпедо", "Локомотив"

1957 – "Динамо", "Торпедо", "Спартак", "Локомотив", ЦСК МО

1999 - "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Торпедо", "Динамо

Первые четыре места (2 раза)

1949 – "Динамо", ЦДКА, "Спартак", "Торпедо"

2002 – "Локомотив", "Спартак", ЦСКА, "Торпедо"

Первые три места (11 раз)

1938 – "Спартак", ЦДКА, "Металлург"

1945 – "Динамо", ЦДКА, "Торпедо"

1948 – ЦДКА, "Динамо", "Спартак"

1956 – "Спартак", "Динамо", ЦДСА

1958 – "Спартак", "Динамо", ЦСК МО

1970 – ЦСКА, "Динамо", "Спартак"

1994 – "Спартак", "Динамо", "Локомотив"

1998 – "Спартак", ЦСКА, "Локомотив"

2000 – "Спартак", "Локомотив", "Торпедо"

2005 – ЦСКА, "Спартак", "Локомотив"

2006 – ЦСКА, "Спартак", "Локомотив"

Особняком в этом списке стоят 1955 и 1957 годы. Тогда помимо первых пяти мест в чемпионате СССР, московские клубы составили и квартеты полуфиналистов розыгрыша Кубка страны.

Андрей Ярков