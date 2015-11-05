"Зенит" досрочно оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Петербургский "Зенит" обыграл в гостях "Лион" и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч группы Н, состоявшийся в Лионе, завершился победой российской команды со счетом 2:0. Оба гола забил Артем Дзюба – на 25-й и 57-й минутах.

На 72-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален капитан "Лиона" Максим Гоналон. За минуту до конца основного времени матча арбитр уравнял составы команд – красную карточку получил Александр Анюков.

Питерцы одержали четвертую победу подряд и с 12 очками гарантировали себе попадание в плей-офф турнира. На данный момент "Зенит" единолично лидирует в группе H. Второе место с шестью очками занимает испанская "Валенсия". "Гент" набрал четыре очка, "Лион" - одно очко.

В следующем матче "Зенит" 24 ноября примет "Валенсию". "Лион" в этот же день сыграет на своем стадионе с "Гентом".