"РБК Daily": Стрельба на свадьбе отразится на футбольных фанатах

Фото: ИТАР-ТАСС

После инцидента со стрельбой на дагестанской свадьбе Министерство внутренних дел собрало совещание, на котором обсуждалась ситуация с межнациональными конфликтами в России за последний год. 7 октября на стадионе в Химках московское "Динамо" встретиться с махачкалинским "Анжи", и власти опасаются столкновений.

Как пишет "РБК Daily" со ссылкой на околофутбольные источники, столичные фанаты обещают отомстить болельщикам "Анжи" за стрельбу на Тверской улице. В выходные будут усилены наряды полиции, к охране правопорядка будут привлечены внутренние войска, конный полк, кинологическая служба и спецподразделения. Лидер одной из фанатских "фирм" ЦСКА заявил, что стычки между фанатами разных команд были всегда и то, что ожидают правоохранительные органы на матче "Динамо" – "Анжи", не связано со стрельбой в центре Москвы.

Представители МВД в качестве инструментов борьбы с межнациональными спорами называют ужесточение административной ответственности и установление взаимоотношений с неформальными лидерами всех национальностей региона.

Также МВД создаст базу данных гильзотек травматического оружия, по которой можно будет определить владельца пистолета.

