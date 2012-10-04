"Анжи" одолел "Янг Бойз" в матче Лиги Европы

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве на стадионе "Локомотив" состоялся матч Лиги Европы между махачкалинским "Анжи" и швейцарской командой "Янг Бойз". Победу со счетом одержали номинальные хозяева поля.

В первом тайме на поле шла равная и упорная борьба с некоторым преимуществом "Анжи". Тем не менее единственный голевой момент возник у ворот махачкалинцев.

На 7-й минуте встречи после подачи углового мяч чуть было не оказался в воротах клуба из Дагестана после удара Нефа. Габулов уже ничем не мог помочь своей команде, но мяч с ленточки вынес Шатов.

После перерыва "Анжи" заиграл намного увереннее, и вскоре постоянное давление на ворота "Янг Бойз" принесло свои плоды.

На 61-й минуте встречи арбитр назначил пенальти за игру рукой. Сарате в своей штрафной прервал рукой навес Жиркова с фланга. Бить одиннадцатиметровый взялся Это'О. Камерунец не оставил голкиперу никаких шансов, пробив точно в угол.

Швейцарцы немедленно бросились отыгрываться, и шансы сравнять счет у них были. Одна из атак "Янг Бойз" могла завершиться голом, но намудрил Фрей, который решил принять пас, предназначавшийся не ему.

А на последней минуте основного времени все в поединке стало ясно: Это'О хорошо открылся под передачу Шатова и оформил дубль. 2:0 - и "Анжи" одерживает первую победу в групповом этапе Лиги Европы.

Отметим, что матч прошел без неприятных околофутбольных происшествий. Перед игрой имелись опасения, что на встречу могут снова прийти разозленные болельщики "Локомотива", целью которых будет срыв матча. Однако на этот раз поединок прошел без фанатских столкновений, взрывов петард и бросков файеров на поле.