Гус Хиддинк отказался возглавить сборную России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Голландский специалист Гус Хиддинк не возглавит сборную России по футболу, сообщает издание The Times. Он отказался от предложения Российского футбольного союза (РФС), так как планирует встать у руля сборной Англии. Также Хиддинк проигнорировал предложения из Китая и Саудовской Аравии.

Еще в конце июня в интервью голландской телекомпании NOS Хиддинк заявлял, что он готов возглавить российскую команду, если ему поступит соответствующее предложение. "Если я могу внести свой вклад в успех, я буду рад это сделать", – заявлял тогда тренер.

Голландец уже работал со сборной России с 2006 по 2010 годы и выигрывал вместе с командой бронзу Евро-2008. Последним местом работы Хиддинка был лондонский "Челси", который он возглавил по ходу минувшего сезона.

Ранее кандидатами на пост главного тренера английской команды называли наставника лондонского "Арсенала" Арсена Венгера и возглавляющего сборную США Юргена Клинсманна. Прежний главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон подал в отставку после вылета с Евро-2016 на стадии 1/8 финала.