Президент ФИФА заявил, что не ставит под сомнение проведение ЧМ-2018 в России

Кубок Чемпионата мира по футболу. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер заявил, что не может быть и речи о переносе из России чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Чемпионат мира пройдет в России, о переносе не может быть и речи. Мы выражаем доверие организаторам чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. В настоящее время мы ждем заявление комитета ФИФА по этике", - заявил президент ФИФА Блаттер, передает "Р-Спорт".

Отметим, что во вторник стало известно, что новые санкции Евросоюза в отношении России могут затронуть не только экономику и финансовый сектор, но также сферы культуры и спорта. В проекте предлагается, чтобы страны-члены ЕС рассмотрели вопрос о приостановке членства России в ряде международных спортивных организаций.