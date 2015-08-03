Форма поиска по сайту

03 августа 2015, 21:16

Спорт

"Спартак" одержал домашнюю победу над "Рубином"

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Московский "Спартак" одержал победу в домашнем поединке с казанским "Рубином". Матч 3-го тура чемпионата России, состоявшийся в Тушине на "Открытие Арене" завершился минимальной победой хозяев.

Единственный мяч в игре на 60-й минуте забил Юра Мовсисян после передачи Зе Луиша. Отметим, что неделю назад единственный гол игрока сборной Армении также принес победу "Спартаку" в выездном матче над "Краснодаром".

Отметим, что в Тушине казанский клуб заканчивал матч вдесятером. Незадолго до конца основного времени за вторую желтую карточку с поля был удален капитан команды Олег Кузьмин.

Для Дмитрия Аленичева, возглавившего "Спартак" в июне, эта победа стала первой перед своими болельщиками.

На данный момент "красно-белые" идут четвертыми в турнирной таблице, имея в активе семь очков. Лидерство в турнире делят "Зенит" и ЦСКА, у которых пока максимальный показатель.

