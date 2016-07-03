Сборная Германии по пенальти обыграла Италию и вышла в полуфинал Евро

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная Германии в матче четвертьфинала чемпионата Европы обыграла команду Италии. Судьбу поединка решила серия одиннадцатиметровых ударов, где сильнее оказались немцы. Основное время игры, прошедшей в Бордо, завершилось со счетом 1:1.

Счет был открыт лишь в середине второго тайма. На 65-я минуте после великолепно разыгранной комбинации отличился Месут Озил. Однако на 78-й минуте Жером Боатенг руками сыграл в своей штрафной и арбитр указал на точку.

Леонардо Бонуччи хладнокровно реализовал пенальти. В дополнительное время соперники не смогли забить голов, а в серии пенальти со счетом 6:5 победу одержали немцы. Решающий удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Йонас Хектор.

В полуфинале сборная Германии сыграет с победителем матча Исландия – Франция, который состоится 3 июля. Игра 1/2 финала пройдет 7 июля в Марселе.