Фернандо Торрес получил травму головы и покинул поле на носилках‍

Фото: ТАСС/Zuma/Jose Manuel Alvarez Rey

Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес получил серьезную травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу против "Депортиво", сообщает ТАСС.

На 84-й минуте матча футболист упал, ударившись головой о газон, и потерял сознание. Одноклубники Торреса сразу попытались оказать ему помощь. С поля его унесли на носилках.

В сознание Торрес пришел только в подтрибунном помещении. Его отправили в больницу для выяснения тяжести черепно-мозговой травмы. Там он проведет ближайшую ночь.

Встреча в Ла-Корунье завершилась со счетом 1:1.