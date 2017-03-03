Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2017, 11:30

Спорт

Фернандо Торрес получил травму головы и покинул поле на носилках‍

Фото: ТАСС/Zuma/Jose Manuel Alvarez Rey

Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес получил серьезную травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу против "Депортиво", сообщает ТАСС.

На 84-й минуте матча футболист упал, ударившись головой о газон, и потерял сознание. Одноклубники Торреса сразу попытались оказать ему помощь. С поля его унесли на носилках.

Фото: ТАСС/Zuma/Jose Manuel Alvarez Rey

В сознание Торрес пришел только в подтрибунном помещении. Его отправили в больницу для выяснения тяжести черепно-мозговой травмы. Там он проведет ближайшую ночь.

Встреча в Ла-Корунье завершилась со счетом 1:1.

футбол травмы футболисты новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика