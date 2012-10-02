Порядок на матче "Спартак" - "Селтик" обеспечат около 3000 полицейских

2 октября на поле "Лужников" состоится матч между московским "Спартаком" и шотландским "Селтиком". Матч начнётся в восемь часов вечера.

2 октября на Большой спортивной арене "Лужники" состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Селтиков". Порядок на игре будут обеспечивать около трех тысяч полицейских.

Всего к обеспечению безопасности будет привлечено 2749 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 1500 военнослужащих внутренних войск, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Лица в состоянии алкогольного опьянения на матч допускаться не будут. Проход на стадион будет осуществляться через рамки металлодетекторов.

