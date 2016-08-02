Кандидатуру Валерия Газзаева выдвинули в президенты РФС

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Объединение отечественных тренеров по футболу (ООТФ) выдвинуло Валерия Газзаева на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом рассказал председатель правления ООТФ Михаил Гершкович, сообщает ТАСС.

По словам Гершковича, кандидатура Газзаева была выдвинута единогласно. В ООТФ считают, что именно он сможет повлиять на реформирование российского футбола.

Выборы главы РФС состоятся в Москве 24 сентября. Действующим президентом является министр спорта России Виталий Мутко.

Валерий Газзаев тренировал столичный ЦСКА, московское и киевское "Динамо", владикавказскую "Аланию" и сборную России. Под его руководством ЦСКА одержал победу в трех чемпионатах России (2003, 2005, 2006) и выиграл Кубок УЕФА (2004/05).