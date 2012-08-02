Игру московского "Динамо" покажут в прямом эфире в Интернете

ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" проведёт 2 августа видеотрансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы — 2012/13 с шотландским "Данди Юнайтед" на своём официальном сайте.

Трансляция состоится на канале "Динамо-ТВ". Встреча двух команд начнётся в 22:45 по московскому времени, сообщает Чемпионат.ком.

Напомним, что российские болельщики не смогут увидеть первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между шотландским "Данди Юнайтед" и московским "Динамо" по телевидению. Ни одна из российских телекомпаний не приобрела права на показ игры.

Таким образом, единственным местом, где можно наблюдать за ходом встречи, является официальный сайт столичного клуба.