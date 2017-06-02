Форма поиска по сайту

02 июня 2017, 16:32

Спорт

Нападающий сборной России Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Форвард Артем Дзюба не сможет сыграть за сборную России на Кубке конфедераций 2017 года по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В пятницу, 2 июня, нападающий санкт-петербургского "Зенита" покинул расположение национальной команды, которая находится на сборе в Австрии. Как объяснил врач сборной России Эдуард Безуглов, функциональное состояние футболиста не позволяет переносить требуемый уровень нагрузок.

Сам Дзюба отметил, что очень хотел бы помочь российской сборной, но не хочет занимать место в заявке, поскольку не готов на сто процентов, и пожелал команде удачи на домашнем турнире. Форвард за свою карьеру провел 22 матча в составе сборной России и забил 11 голов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира и сборная России.

Столица полностью готова к приему гостей и проведению матчей Кубка конфедераций. Столичные гостиницы и хостелы уже прошли классификацию. Порядка 870 отелей получили различные категории – от "пяти звезд" до "без звезд".

