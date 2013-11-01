Кубок России: турнир для регионов или футбольный атавизм

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду и четверг в борьбу за престижный (?) футбольный трофей - Кубок России - вступили 16 команд РФПЛ. Результаты 1/16 финала стали по-настоящему шокирующими. И я сейчас вовсе не о беспорядках в Ярославле и драке ОМОНа с фанатами, а о чисто спортивных результатах. 10 представителей Премьер-лиги проиграли в противостоянии командам, представляющим младшие лиги: ФНЛ и Второй дивизион. Сетевое издание M24.ru выяснило, в чем причины провала российских грандов в турнире.

В последние годы отношение к российскому кубку у сильнейших футбольных команд страны больше похоже на что-то нездоровое. Например, аллергию на цветение, которая совершенно никому не нужна, но с ней приходится мириться как с чем-то неизбежным. Вторые составы ехали в небольшие города, уступали, вызывая недоумение специалистов и раздражение собственных фанатов. Со временем болельщики стали относиться к поражениям в кубке, как к чему-то обыденному, а пресса и вовсе стала преподносить этот турнир как атавизм.

Вот и нынешней осенью ситуация не только не улучшилась, а скорее усугубилась. Судите сами: на стадии 1/16 финала, когда между собой играют 32 команды, сразу 10 команд элитного дивизиона остались за бортом розыгрыша. Причем речь идет не только о клубах РФПЛ, которые в борьбе за выживание очень часто не обращают внимания на кубок, но и о командах, обладающих достаточно длинной скамейкой запасных, чтобы играть сразу на несколько фронтов.

Наибольшее недоумение вызывают московские "Локомотив" и "Динамо". Эти клубы неплохо укрепились летом, осенью станцевали на костях "сменившего стратегию" махачкалинского "Анжи". Обе команды, обладающие двумя равноценными составами, не играют этой осенью нигде, кроме чемпионата. И все равно они проигрывают командам первого дивизиона, бюджеты которых уступают в десятки раз. Как можно назвать случившееся по отношению к болельщикам, которые не видели выигранных трофеев уже много лет? Мягко говоря, неуважением.

Чемпион и самый богатый клуб России – питерский "Зенит" – не смог сломить сопротивление выступающей во втором дивизионе "Тюмени", но не думаю, что болельщики команды с берегов Невы будут кидать камни в своих любимцев: они ничего не "сливали", им просто не хватило мотивации. Команда постоянно борется за "золото", играет в Лиге чемпионов, да и многие из зенитовцев регулярно играют в сборной. А тут и поездка в Сибирь, и соперники с горящими глазами, для которых это был главный матч в жизни.

Хорошо, что "Спартак" и ЦСКА не поддались общему тренду и сумели пройти в следующий раунд - вот пример достойного отношения к собственному имени и фанатам. С другой стороны, печально, что эти команды не смогут сыграть в финале кубка, поскольку сетка соревнования сводит их уже на стадии полуфинала. Если, конечно, обе московские команды сумеют обыграть остальных соперников.

И все же, несмотря ни на что, кубок нашему - российскому - футболу нужен. Нужен прежде всего болельщикам небогатых клубов, которые благодаря приезду элитных команд приходят на стадионы (а стадионы собирают аншлаги, которые в обычное время практически не случаются).

Не будем забывать, что Россия - это не только Москва и большие города. У нас огромная страна, где живут миллионы людей, которые достойны видеть лучших мастеров игры не только по телевизору. Ведь это не Кубок РФПЛ, а Кубок России, и проводить его нужно именно для российских болельщиков, которые не имеют возможности приходить на матчи Премьер-лиги.

Есть прекрасный пример – Кубок Англии, в котором играют не только профессиональные команды, но и любительские коллективы из небольших городков и даже деревень. И часто такие клубы выходят в стадии, где с ними играют гранды английского футбола. В такие моменты приятно смотреть, как звезды выходят на поля маленьких стадиончиков, заполняемые преданными фанатами. Это ведь и есть настоящий футбол. Давайте брать хороший пример.

Евгений Сафонов