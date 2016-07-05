В Москве начались "Французские каникулы"

Фото: ТАСС

В кинотеатре "Пионер" продолжается фестиваль "Французские каникулы". В течение двух месяцев, вплоть до 23 августа, в летнем "Пионере" в Парке Горького и Парке "Сокольники" зрители смогут увидеть лучшие образцы современного французского жанрового кино, сообщается на сайте кинотеатра.

Торжественное открытие фестиваля прошло 5 июля в "Сокольниках". В этот вечер зрители увидели фильм, который в этом году участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля — "В тихом омуте" Брюно Дюмона с Жюльетт Бинош в одной из ролей.

В рамках фестиваля пройдет официальная российская премьера комедии Доминика Молля "Новости с планеты Марс". Среди других знаменательных фильмов программы — драма "Роковое влечение" с молодой звездой французского кино Адель Экзаркопулос и новая режиссерская работа известного французского актера Брюно Подалидеса "На плаву", которая, как и лента "Лучший урожай" Жерома Ле Гри, будет показана в России впервые (в прокате ее не будет).

Все фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.