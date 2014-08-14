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Фестивали

14 августа 2014, 13:40

На "Фотоночи" в музее архитектуры устроят фотосессию всем желающим

фотосессии Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева флигели фестивали и праздники Фотоночь

Флигель "Руины". Фото: muar.ru

15 августа в музее архитектуры имени Щусева состоится "Фотоночь", на которую приглашаются профессиональные фотографы, фотолюбители, модели и все желающие провести фотосессию в пространстве флигеля "Руина" XVIII века.

Гостей мероприятия ожидают: советы профессионального фотографа Михаила Кашина, студийный свет, визажисты, напитки, а также музыкальный сет от диджея Andrey Yegorov.

Начало – в 20.00, стоимость билетов - 350 рублей. Количество мест ограничено.

Флигель "Руина" был построен в 1780-х годах. Изначально там располагались одноэтажные конюшни в усадьбе дворян Талызиных. В период с 1930-е по 1960-е года все три этажа здания были поделены на коммунальные квартиры. Новую жизнь в заброшенный памятник архитектуры вдохнул в 2000-х годах директор музея Давид Саркисян. С этого момента флигель стал корпусом музея архитектуры имени Щусева.

Сегодня второй и третий этажи используются для проведения выставок и лекций, а на первом этаже и вдоль фасадной стены находятся музейные экспонаты – архитектурные фрагменты из металла XVIII-XIX веков – чугунные и кованные ворота, ограды и калитки из Москвы, Московской губернии, Твери и Костромы.

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