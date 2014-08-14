На "Фотоночи" в музее архитектуры устроят фотосессию всем желающим

Флигель "Руины". Фото: muar.ru
15 августа в музее архитектуры имени Щусева состоится "Фотоночь", на которую приглашаются профессиональные фотографы, фотолюбители, модели и все желающие провести фотосессию в пространстве флигеля "Руина" XVIII века.
Гостей мероприятия ожидают: советы профессионального фотографа Михаила Кашина, студийный свет, визажисты, напитки, а также музыкальный сет от диджея Andrey Yegorov.
Начало – в 20.00, стоимость билетов - 350 рублей. Количество мест ограничено.
Сегодня второй и третий этажи используются для проведения выставок и лекций, а на первом этаже и вдоль фасадной стены находятся музейные экспонаты – архитектурные фрагменты из металла XVIII-XIX веков – чугунные и кованные ворота, ограды и калитки из Москвы, Московской губернии, Твери и Костромы.
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