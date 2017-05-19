Умер фотограф Стенли Грин, который снимал падение Берлинской стены

Умер американский фотограф Стенли Грин, запечатлевший на своих снимках падение Берлинской стены. Об этом основатель международного фестиваля Visa Pour l’Image Жан-Франсуа Лерой написал на своей странице в Facebook.

Последние годы он тяжело болел. "Мне так грустно... Стенли только что скончался. Я встретилась с ним в 1994, и с тех пор мы были очень близки... Столкнувшись с болезнью, он всегда оставался оптимистом и пытался бороться до конца", – написал Лерой.

Стенли Грин родился в Нью-Йорке в 1949 году. Окончил School of Visual Arts. В конце 1980-х занялся репортажной съемкой и отправился в Европу. Грин снимал падение Берлинской стены в 1989-м, освещал Чеченскую войну в России и другие военные конфликты по всему миру – в Ираке, Сомали, Ливане. Его снимки с мест военных конфликтов неоднократно становились победителями премии World Press Photo и других фотоконкурсов.