Виртуальный "чиииз": как проходят интернет-уроки фотографии

Фото: M24.ru

"Умение нажимать на кнопку фотоаппарата не делает вас фотографом", - твердят профессионалы в ответ на опыты новичков. Композиция, выдержка, баланс белого, цветокоррекция - вот лишь неполный перечень тех параметров, которые необходимо учитывать тем, кто всерьез решил заняться фотографией. Получить сакральные знания можно в многочисленных фотошколах, в личном общении с современными Картье-Брессонами, а также в видеоуроках по Skype. О последних - в материале M24.ru.

Многие сетевые преподаватели фотографии предлагают пользователям целые курсы, в которые входят несколько дисциплин. Так, у педагога Сергея Самсонова разработан план из четырех объемных разделов:

устройство фотоаппарата (основные режимы съемки, выдержка, объективы, типы штативов, вспышка и режимы ее работы);

композиция (особенности для различных жанров, перспектива, глубина кадра, типы света, контраст и пр.);

практика фотодела (утренняя и вечерняя (ночная) съемка, студийная, интерьерная съемная, портрет и пр.);

редактирование изображения, публикация в интернете, паблисити и самопрезентация.

Впрочем, при желании ученик может отказаться от любой из частей обучения. Если вы предерживаетесь мнения, что редактировать фото нечестно, а снимать собираетесь исключительно для себя, можно опустить последний раздел обучения.

Александр Сорин рассказал о художественных и документальных фото

Фотограф признается, что идею о таком способе преподавания ему подал один из бывших учеников. Сначала она не пришлась по душе из-за отсутствия прямого контакта и возможности контролировать процесс обучения. Но нашлись и свои плюсы. Например, зимой Skype по многим параметрам обходит традиционные занятия, поскольку в морозы можно оставаться дома в тепле и комфорте. А благодаря функции демонстрации изображения на экране в Skype ученику не приходится объяснять элементы на пальцах.

Кроме того, в отличие от тех же видеоуроков, подкастов и статей по фотографии, в онлайн-обучении выше степень усваиваемости материала. Видеокурс - это та же книга, просто в более удобном формате, но она все равно не предполагает "обратной связи". Здесь нет никакого интерактива, отсутствует индивидуальный подход, в то время как уроки через интернет можно подстроить под ученика.

Иван Росляков - о ретуши светопанорам в программе Photoshop

При этом Сергей признается, что фотографу, конечно, нужна практика, и научить всем хитростям и премудростям дистанционно не получится.

"Для практики, понятное дело, нужен прямой контакт... в общем, обучение по Skype сродни безалкогольному пиву или виртуальному сексу - имеет свои существенные ограничения", - отмечает он.

Блогер и фотограф Андрей Крюков также начал давать дистанционные уроки фотографии по просьбе подписчиков. Ученики присылают ему снимки для оценки уровня мастерства и готовят список вопросов, которые интересуют их в первую очередь, после чего начинается самообучение. Плюс в том, что уроки подготовлены специально под ученика, как и практические домашние задания.

Что касается стоимости, то можно найти уроки по цене от 400, 1000 рублей за полуторачасовое занятие, а можно позаниматься и за 3000 – все зависит от раскрученности фотографа.

Оксана Загребнева