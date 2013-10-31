Форма поиска по сайту

31 октября 2013, 20:50

Культура

Занятие по фотографии в музее-усадьбе "Остафьево"

Фото: ИТАР-ТАСС

Выбирать лучшие ракурсы и грамотно сочетать архитектурную композицию с общим пейзажем научат на мастер-классе по фотографии, который пройдет 1 ноября в музее-усадьбе "Остафьево" - "Русский Парнас" - "Ракурс". Онлайн-трансляцию занятия проведет сетевое издание M24.ru.

Фотолюбители смогут узнать, допустимо ли искажать архитектуру, пользуясь функциональными возможностями объективов, а также почему главного героя фотокадра следует выбирать размеренно и неторопливо.

Попробовать различные композиционные решения и сочетания природного пейзажа и архитектуры можно будет прямо на старинной приусадебной территории "Остафьево". Мастер-класс проходит в рамках проекта "Выход в город".

По техническим причинам трансляция не состоится. Позже на сайте будет выложена запись занятия.

