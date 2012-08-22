Лучшие фотографии о музеях покажут в "Доме Бурганова"

ИТАР-ТАСС

Фотовыставка по результатам конкурса "Лучшая фотография о музее" откроется 26 августа в галерее "Пегас" Московского государственного музея "Дом Бурганова".

В экспозиции представлены более 40 работ, говорится на сайте департамента культуры. Среди авторов работ – представители разных профессий, любители и профессионалы в области фотографии.

"Фотографии демонстрируют искреннее личностное восприятие и новый взгляд на художественные связи музейного пространства и произведения", – отмечается в материале.

Выставка продлится до 16 сентября в "Доме Бурганова" по адресу: Большой Афанасьевский переулок, 15, строение 9.