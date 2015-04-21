В Москве состоится масштабный фестиваль современной фотографии

Фото: 31daysfotofest.ru

С 15 мая до 13 июня в столице состоится новое культурное событие – Фестиваль современной фотографии 31 DAYS FOTOFEST. В течение месяца москвичи смогут познакомиться с работами известных фотографов, представленными на международных фотоконкурсах, и познакомиться с основными жанрами мировой фотографии – от репортажа до художественной постановки.

Например, в течение всего месяца на площадке Artplay будет действовать путешествующая выставка работ победителей главного мирового конкурса фотожурналистики World Press Photo 2015, которая давно уже превратилась в один их самых авторитетных международных ежегодных смотров фотожурналистики. Каждый год международное независимое жюри, состоящее из профессиональных фотографов и фоторедакторов СМИ, оценивает в девяти различных номинациях работы, представленные фотожурналистами, агентствами, газетами и журналами со всего мира. В этом году World Press Photo представит около 200 работ, каждая из которых отражает самые важные мировые события прошедшего года.

Здесь же будут представлены сто снимков известного российского фотографа, двукратного победителя конкурса World Press Photo Сергея Максимишина.

Также в пространстве центра дизайна откроется экспозиция старейшего конкурса документальной фотографии Picture of the Year International 2015, где представлены лучшие работы в области фотожурналистики, мультимедиа и редакторской фотографии.

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть более ста лучших фотографий, опубликованных за все время существования журнала в России. Экспозиция "GEO. Непознанный мир: Земля" позволит взглянуть на мир глазами фотокорреспондентов прославленного журнала – увидеть белых медведей в Арктике и пингвинов в Антарктике, африканские пустыни, европейские столицы эпохи Просвещения, познакомиться с экологическими проблемами.

Кроме того в центре документального фотографии Fotodoc с 27 мая по 15 июня будут представлены работы победителей конкурса FotoEvidence 2014, а также снимки cтудентов Британской Высшей Школы Дизайна "За закрытыми дверями" и "Московский дневник".

В этом году программа фестиваля также включает в себя лекции ведущих фотографов – победителей конкурсов, презентации мультимедийных проектов и программы, подготовленные лидерами фотоискусства. "Мы считаем, что проведение параллельной программы призвано обозначить статус культурной и образовательной инициативы, поддержать российскую фотографию и общий уровень визуальной культуры", - отмечают организаторы фестиваля современной фотографии 31 DAYS FOTOFEST, а также добавляют, что в связи с тем, что некоторые кадры выставок содержат документирующие сцены насилия и военных конфликтов, посещение выставки не рекомендуется детям, беременным женщинам и людям с чувствительной психикой.