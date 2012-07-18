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Культура

18 июля 2012, 16:45

Ретроспективу фотографий Брассая покажут в Мультимедиа Арт Музее

фотография выставки культура Брассай Мультимедиа Арт Музей Ретроспектива семейная и молодёжная политика

Фото: photo.far-for.net

Масштабная ретроспектива работ легендарного фотографа Брассая откроется в Мультимедиа Арт Музей 2 августа, говорится на сайте Департамента культуры города Москвы.

Экспозиция включает несколько блоков: фотографии Парижа 1930-х годов, портреты художников Пабло Пикассо и Сальвадора Дали, сюрреалистичные экспериментальные фотографии повседневных предметов, работы из серий «Граффити», «Ню» и легендарные альбомы «Ночной Париж» и «Тайны Парижа».

Кроме того, на выставке будут представлены небольшие скульптуры художника, в том числе «Голова Пикассо», отмечается в материале.

Брассай (Дьюла Халас) - венгерский и французский фотограф, художник и скульптор XX века, кавалер ордена искусств и литературы, обладатель Ордена Почетного Легиона и французской Большой национальной премии по фотографии.

Он стал знаменит благодаря двум своим альбомом - «Ночной Париж» и «Тайный Париж». Художник сделал главными героями альбомов завсегдатаев ночных гуляний, проституток и гомосексуалистов. При этом Брассай мастерски использовал живописные эффекты искусственного городского освещения.

Брассай создал фотолетопись творчества Пикассо, позднее он написал книгу «Conversations avec Picasso», говорится в тексте.

Выставка будет проходить до 14 октября в Мультимедиа Арт Музее на Остоженке, 16.

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