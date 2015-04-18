Выходные от М24.ru и 2do2go: фестиваль фудтраков и ночь в зоопарке

В эти выходные в Москве можно будет посетить киностудию "Мосфильм", попробовать еду из фудтраков, провести ночь в зоопарке и познакомиться с польским кинематографом, а также увидеть известные картины на фасадах зданий, научиться обрабатывать фотографии и узнать историю столичных кабаков. Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.
Гуляем по киностудии "Мосфильм"
Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий
Киностудия "Мосфильм" проведет экскурсию по своим павильонам, декорациям старой Москвы и музею "Мосфильма".
Посетители увидят известные автомобили из советских кинофильмов, костюмы любимых актеров из культовых картин, а также услышат десятки интересных историй из жизни студии.
Организаторы обещают рассказать полноценную историю российской киноиндустрии. Экскурсовод откроет секреты о съемках фильмов "34-й скорый", "Курочка Ряба" и других известных работ.
Место: улица Мосфильмовская, дом 8
Цена: от 500 рублей
Знакомимся с московскими кабаками
Фото: moscowturizm.ru
Экскурсионно-театральный центр "Огни столицы" организует экскурсию по кабакам и притонам столицы. Экскурсоводы проведут гостей по местам, воспетым классиками русской литературы – Булгаковым, Гиляровским, Есениным.
"Москва кабацкая" охватит такие культовые места столицы, как ресторан "Эрмитаж", кабак "Ад", а также улицы Хитровки, где долгие годы жили проститутки, пьяницы, воры и нищие. Гостям расскажут о традициях кабаков и ресторанов, познакомят с тайнами трактиров и элитных клубов.
Место: Малая Сухаревская площадь, дом 8
Цена: от 850 рублей
Учимся обрабатывать фотографии
Фото: mskcc.ru
В культурном центре "Москвич" пройдут занятия, организованные студией "Фотография для детей". Мастер документальной фотографии Сергей Шахиджанян и дизайнер журнала Vogue Анна Коротеева научат детей работать со светом, создавать фотопортрет в домашних условиях и обрабатывать фотографии.
Кроме того, самые маленькие любители фото смогут попробовать сделать снимки с помощью профессионального оборудования.
Место: культурный центр "Москвич"
Цена: 1500 рублей
Смотрим театральную премьеру
Фото: gogolcenter.com
В Большом зале "Гоголь-центра" пройдет спектакль "Братья", открывающий серию постановок по киносценариям зарубежных фильмов. За основу этого спектакля взята одноименная киносага режиссера Лукино Висконти с Аленом Делоном и Анни Жирардо в главных ролях.
В "Гоголь-центре" спектакль ставит режиссер Алексей Мизгирев. В центре сюжета – история четырех братьев, приехавших в Москву из провинциального Семеновска. Столица поглощает героев спектакля, они становятся жертвами городских соблазнов и теряют связь друг с другом.
Место: театр "Гоголь-центр"
Цена: от тысячи рублей
Наслаждаемся весенними цветами
Фото: M24.ru/Игорь Иванко
В Ботаническом саду МГУ любители цветов увидят неповторимую сакуру, великолепные орхидеи, нежные магнолии и экзотические пальмы.
Кроме того, всех гостей ожидает сюрприз – экспозиция пустынных растений со всего мира. Все это – в рамках Весеннего фестиваля цветов.
Место: Ботанический сад МГУ, "Аптекарский огород"
Цена: от 150 рублей
Едим на свежем воздухе
Фото: facebook.com/events/765757090145374
В эти выходные впервые в Москве пройдет фестиваль фудтраков. Многочисленные кафе-фургоны соберутся в одном месте – в парке "Красная Пресня". На празднике гости смогут не только продегустировать еду из фургонов, но и обсудить возможности развития этого бизнеса.
Место: парк "Красная Пресня", улица Мантулинская, дом 5, строение 2
Цена: бесплатно
Проводим ночь в зоопарке
Фото: M24.ru/Михаил Сипко
В воскресенье москвичи и гости столицы смогут стать участниками необычной акции и провести ночь в Московском зоопарке. Во время интерактивных программ и экскурсий сотрудники зоопарка расскажут посетителям байки и истории из жизни животных.
Место: Московский зоопарк, улица Большая Грузинская, 1
Цена: до 400 рублей
Разгадываем секреты иллюзионистов
Фото: magusutopia.com
На фестивале "Золотая магия XXI века" столичные зрители увидят лучших мастеров иллюзии со всего мира: Чарли Фрис (США) привезет комедийное шоу, Марко Золи (Италия) покажет мыльные иллюзии. Свое мастерство гостям фестиваля также продемонстрируют участники из Швецарии, Кореи, Нидерландов и множества других стран.
Подобные представления стали привычным явлением для Европы и Америки, но в России шоу такого уровня пройдет впервые.
Место: концертный зал Crocus City Hall, 65–66 км МКАД, МВЦ "Крокус Экспо", павильон № 3
Цена: от 800 рублей
Смотрим польское кино
Фото: fakel-cinema.ru
На Международном фестивале польского кино зрители увидят картины Леха Маевского, Кшиштофа Занусси, Марека Котерского и Кшиштофа Кесьлевски. 19 апреля будут показаны две ленты: "Чудесное лето" Рышарда Брыльского и "День психа" Марека Котерского.
В одной из главных ролей "Чудесного лета" снялась звезда 90-х Катажина Фигура, все реже появляющаяся на экране. Она предстает в традиционном амплуа секс-бомбы, по сюжету крайне обеспокоенной положением дочери. Интрига завязывается, когда в последнюю влюбляются сразу двое мужчин – сотрудники конкурирующих контор по оказанию ритуальных услуг.
Место: кинотеатр "Факел", шоссе Энтузиастов, 15/16
Цена: от 100 рублей
Любуемся картинами на улицах Москвы
Фото: департамент культуры Москвы
В столице пройдет фестиваль "Шедевры музеев мира на улицах Москвы". В его рамках репродукции сорока картин из коллекций российских музеев расположатся на фасадах зданий в центре столицы.
"Пропишутся" полотна, в частности, на Тверской и в Камергерском переулке. Среди репродукций – работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Архипа Куинджи, Карла Брюллова, Константина Коровина.
Цена: бесплатно