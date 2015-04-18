Выходные от М24.ru и 2do2go: фестиваль фудтраков и ночь в зоопарке

В эти выходные в Москве можно будет посетить киностудию "Мосфильм", попробовать еду из фудтраков, провести ночь в зоопарке и познакомиться с польским кинематографом, а также увидеть известные картины на фасадах зданий, научиться обрабатывать фотографии и узнать историю столичных кабаков. Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Гуляем по киностудии "Мосфильм "

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Киностудия "Мосфильм" проведет экскурсию по своим павильонам, декорациям старой Москвы и музею "Мосфильма".

Посетители увидят известные автомобили из советских кинофильмов, костюмы любимых актеров из культовых картин, а также услышат десятки интересных историй из жизни студии.

Организаторы обещают рассказать полноценную историю российской киноиндустрии. Экскурсовод откроет секреты о съемках фильмов "34-й скорый", "Курочка Ряба" и других известных работ.

Дата: 18 апреля, 13.45, 15.00 18 апреля, 13.45, 15.00 Место: улица Мосфильмовская, дом 8 Цена: от 500 рублей



Знакомимся с московскими кабаками

Фото: moscowturizm.ru

Экскурсионно-театральный центр "Огни столицы" организует экскурсию по кабакам и притонам столицы. Экскурсоводы проведут гостей по местам, воспетым классиками русской литературы – Булгаковым, Гиляровским, Есениным.

"Москва кабацкая" охватит такие культовые места столицы, как ресторан "Эрмитаж", кабак "Ад", а также улицы Хитровки, где долгие годы жили проститутки, пьяницы, воры и нищие. Гостям расскажут о традициях кабаков и ресторанов, познакомят с тайнами трактиров и элитных клубов.

Дата: 18 апреля, 1.00 18 апреля, 1.00 Место: Малая Сухаревская площадь, дом 8 Цена: от 850 рублей



Учимся обрабатывать фотографии

Фото: mskcc.ru

В культурном центре "Москвич" пройдут занятия, организованные студией "Фотография для детей". Мастер документальной фотографии Сергей Шахиджанян и дизайнер журнала Vogue Анна Коротеева научат детей работать со светом, создавать фотопортрет в домашних условиях и обрабатывать фотографии.

Кроме того, самые маленькие любители фото смогут попробовать сделать снимки с помощью профессионального оборудования.

Дата: 18 и 25 апреля в 14.00 18 и 25 апреля в 14.00 Место: культурный центр "Москвич" Цена: 1500 рублей



Смотрим театральную премьеру

Фото: gogolcenter.com

В Большом зале "Гоголь-центра" пройдет спектакль "Братья", открывающий серию постановок по киносценариям зарубежных фильмов. За основу этого спектакля взята одноименная киносага режиссера Лукино Висконти с Аленом Делоном и Анни Жирардо в главных ролях.

В "Гоголь-центре" спектакль ставит режиссер Алексей Мизгирев. В центре сюжета – история четырех братьев, приехавших в Москву из провинциального Семеновска. Столица поглощает героев спектакля, они становятся жертвами городских соблазнов и теряют связь друг с другом.

Дата: 18 апреля, 20.00 18 апреля, 20.00 Место: театр "Гоголь-центр" Цена: от тысячи рублей



Наслаждаемся весенними цветами

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

В Ботаническом саду МГУ любители цветов увидят неповторимую сакуру, великолепные орхидеи, нежные магнолии и экзотические пальмы.

Кроме того, всех гостей ожидает сюрприз – экспозиция пустынных растений со всего мира. Все это – в рамках Весеннего фестиваля цветов.

Дата: 19 апреля в 10.00 19 апреля в 10.00 Место: Ботанический сад МГУ, "Аптекарский огород" Цена: от 150 рублей



Едим на свежем воздухе

Фото: facebook.com/events/765757090145374

В эти выходные впервые в Москве пройдет фестиваль фудтраков. Многочисленные кафе-фургоны соберутся в одном месте – в парке "Красная Пресня". На празднике гости смогут не только продегустировать еду из фургонов, но и обсудить возможности развития этого бизнеса.

Дата: 19 апреля в 11.30 19 апреля в 11.30 Место: парк "Красная Пресня", улица Мантулинская, дом 5, строение 2 Цена: бесплатно



Проводим ночь в зоопарке

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В воскресенье москвичи и гости столицы смогут стать участниками необычной акции и провести ночь в Московском зоопарке. Во время интерактивных программ и экскурсий сотрудники зоопарка расскажут посетителям байки и истории из жизни животных.

Дата: 19 апреля в 18.00 19 апреля в 18.00 Место: Московский зоопарк, улица Большая Грузинская, 1 Цена: до 400 рублей



Разгадываем секреты иллюзионистов

Фото: magusutopia.com

На фестивале "Золотая магия XXI века" столичные зрители увидят лучших мастеров иллюзии со всего мира: Чарли Фрис (США) привезет комедийное шоу, Марко Золи (Италия) покажет мыльные иллюзии. Свое мастерство гостям фестиваля также продемонстрируют участники из Швецарии, Кореи, Нидерландов и множества других стран.

Подобные представления стали привычным явлением для Европы и Америки, но в России шоу такого уровня пройдет впервые.

Дата: 19 апреля, 19.00 19 апреля, 19.00 Место: концертный зал Crocus City Hall, 65–66 км МКАД, МВЦ "Крокус Экспо", павильон № 3 Цена: от 800 рублей



Смотрим польское кино

Фото: fakel-cinema.ru

На Международном фестивале польского кино зрители увидят картины Леха Маевского, Кшиштофа Занусси, Марека Котерского и Кшиштофа Кесьлевски. 19 апреля будут показаны две ленты: "Чудесное лето" Рышарда Брыльского и "День психа" Марека Котерского.

В одной из главных ролей "Чудесного лета" снялась звезда 90-х Катажина Фигура, все реже появляющаяся на экране. Она предстает в традиционном амплуа секс-бомбы, по сюжету крайне обеспокоенной положением дочери. Интрига завязывается, когда в последнюю влюбляются сразу двое мужчин – сотрудники конкурирующих контор по оказанию ритуальных услуг.

Дата: 19 апреля, 15.00 19 апреля, 15.00 Место: кинотеатр "Факел", шоссе Энтузиастов, 15/16 Цена: от 100 рублей



Любуемся картинами на улицах Москвы

Фото: департамент культуры Москвы

В столице пройдет фестиваль "Шедевры музеев мира на улицах Москвы". В его рамках репродукции сорока картин из коллекций российских музеев расположатся на фасадах зданий в центре столицы.

"Пропишутся" полотна, в частности, на Тверской и в Камергерском переулке. Среди репродукций – работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Архипа Куинджи, Карла Брюллова, Константина Коровина.