Чем заняться в выходные: афиша событий на 14-15 июля

Недолго столичные жители радовались летней погоде. Уже в эти выходные синоптики обещают похолодание и почти осенние дожди. Остается надеяться, что они в очередной раз ошибутся, но в качестве профилактики меланхолии горожане могут посетить целый ряд ярких столичных событий.

Для любителей русской самобытной культуры сегодня в залах Хлебного дома Государственного музея-заповедника «Царицыно» откроется выставка «За чайным столом». На ней можно будет увидеть коллекцию старинных русских самоваров, из которых пили чай герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов, писатель Михаил Булгаков, поэт Александр Блок.

Также можно сходить в Музей Москвы, где проходит выставка «Творчество в усадьбе». На примере Мурановской усадьбы зрителям расскажут про уникальную, но потерянную культуру «дворянских гнезд» XIX столетия.

Любителей современного творчества и архитектуры приглашает Центр фотографии имени братьев Люмьер, где проходит выставка «Петербург. Urban Classic». Автор фотографий, Владимир Антощенко – профессиональный архитектор, один из лучших российских фотографов городской архитектуры. В экспозиции представлены работы, сделанные автором в период с 1980-х по 2000-е годы.

14 июля в «Сокольниках» откроется один из главных столичных фестивалей в области фотоискусства и инноваций «День фотографа». Среди его гостей – всемирно известные фотографы Дэн Баллард, Андреа Джоки и Андреана Дина Дуглас. Мастера дадут уроки всем желающим. Для поклонников «мобилофото» и Instagram в рамках фестиваля пройдет «Первый всероссийский конкурс фотографии Instagram».

Также напомним, что каждые выходные с 14 июля и до Дня Города в рамках POP-UP фестиваля будут проходить «креативные субботники». Уличные художники соберутся, чтобы вновь подтвердить своим творчеством, что Москва – лучший город земли. Музыканты исполнят хиты в подземных переходах, танцоры выступят на Театральной площади перед главной балетной сценой страны, а художники разрисуют строительные баннеры и долгострои.

Любителям анимации стоит сходить в Галерею на Солянке, где стартовал VII Международный фестиваль актуальной анимации и медиа-искусства LINOLEUM. В конкурсной программе аж 62 «мультика» из разных стран. Тематика разная – от исследования человеческого тела до танца креветок.

Также в ограниченном прокате показывают киноверсию знаменитого спектакля британского Королевского национального театра «Франкенштейн». Срежиссировал его Дэнни Бойл, обладатель премии «Оскар», автор триллера «28 дней спустя» и драмы «На игле».

Ну, а под конец вечера можно «оторваться» в любом из московских клубов. В клубе Plan B субботним вечером выступят «мастера хвойно-хмельного оттяга» фолк-группа «Тролль гнет ель», а в «Б2» свои хиты исполнит Леонид Агутин.

Желаем москвичам сохранять летнее настроение и отлично провести наступающие выходные.