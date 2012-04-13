В центре «FOTODOC» откроется фестиваль стрит-фото

Сергей Поляков. Москва, вид на Кремль. Фото: streetphotography.ru

В центре Документальной фотографии «FOTODOC» 14 апреля откроется фотовыставка финалистов конкурсного отбора Фестиваля уличной фотографии.

Этот фестиваль – первый в России и второй в мире. В последние годы стрит-фото набирает популярность и становится одним из наиболее перспективных направлений в искусстве фотографии.

Организаторы фестиваля говорят, что их больше всего интересует «ощущение улицы, пространства, действия». Поэтому и жюри состоит из известных фотографов: Юрия Рыбчинского, Александра Земляниченко, Артема Житенева. Выставка продлится до 29 апреля.

