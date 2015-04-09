Форма поиска по сайту

09 апреля 2015, 15:47

Культура

VisaToHome: экстремальные путешествия с фотографом Кириллом Умрихиным

Фото: M24.ru/Александр Авилов

11 апреля в Учебном центре парка Горького на Воробьевых горах состоится очередное заседание клуба самостоятельных путешественников VisaToHome. Тема встречи – "Экстремальный спорт и фотография как повод к путешествиям".

На мероприятии речь пойдет о том, как увлечение фотосъемкой и любовь к поездкам по миру становятся профессией. Слушатели узнают, с чего начать свою работу в СМИ и получат советы, как выбрать надежную фототехнику. Также гости услышат о секретах обработки снимков и научатся делать кадры в сложных природно-климатических условиях. Обо всем этом расскажет
путешественник, экстремальный фотограф, спортсмен и блогер Кирилл Умрихин.

Кирилл разъезжает по белу свету и сотрудничает с такими журналами, как например: Onboard, "Вертикальный мир", "Экстрим", Playboard, "Афиша", "Хулиган", Time Out, Cosmopolitan, "Вояж", Conde Nast Travaller, "ПроСпорт", SportWeek, Elle Girl, Glamur, Yes, The-village и другие.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 16.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 11 апреля в 16.00
  • Что: заседание клуба самостоятельных путешественников
  • Кто: Кирилл Умрихин
  • Кому смотреть: тем, кто не любит сидеть дома и хочет оббегать с фотоаппаратом весь мир

