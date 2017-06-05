Семья из Уэльса сфотографировала призрака на дне рождения дочери

Фото: ТАСС/YAY

Члены валлийской семьи Уоттс утверждают, что случайно засняли на камеру привидение во время празднования дня рождения своей дочери, сообщают "Дни.ру".

По словам Салли Уоттс, призрак мальчика преследовал их в прежнем доме, где они проживали 12 лет, а затем "переехал" вместе с семьей на новое место жительства.

По словам Уоттс, увиденное не шокировало ее по-настоящему только потому, что привидение оказалось ребенком. Женщина также выяснила, откуда призрак мог появиться в их прежнем доме. До Уоттсов в нем проживала семья, которая потеряла ребенка. Погибшего мальчика звали Энтони, однако семья уже дала призраку новое имя – Майкл.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 1 2017 в 8:38 PDT

Долгое время призрак не давал о себе знать, а затем появился на фотографии со дня рождения. На снимке, сделанном во время праздника, Салли Уоттс протягивает дочери торт, а за ее спиной стоит странного вида мальчик.

Ученые убеждены, что привидений не существует, а страх перед ними имеет историческое обоснование. Как исследователи объясняют одну из самых популярных фобий человечества, читайте в тексте m24.ru.