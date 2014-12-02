Мастер-класс: темная сторона фотографии моды

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Команда Kritz Media и стилисты Lava project при участии MINT models устраивают 3 декабря в Академии Фотографии необычный мастер-класс по фотографии. В этот вечер будет разрушен стереотип, предписывающий fashion фотографам использовать веселые цвета, яркий свет и улыбающихся моделей. Вы узнаете о богатстве мрачной красоты, приглушенного света, провокационных и психоделичных сюжетов и научитесь со всем этим работать.

Прямую трансляцию мастер-класса смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.