29 июля 2016, 13:19

В Telegram появился Prisma-бот для обработки фотографий

Российские создатели фотоприложения Prisma выпустили бота для обработки снимков через мессендежр Telegram.

Пользователи могут выбрать фото и один из фильтров, а затем отправить ему фотографию для обработки. Через некоторое время бот присылает пользователю обработанное изображение.

Автор арт-фильтра Prisma – о новых стилях в приложении

Фотосервис Prisma при помощи нейросетей и искусственного интеллекта превращает фотографии в произведения искусства, используя стили популярных художников: Ван Гога, Пикассо, Левитана и других.

Prisma запустили 11 июня этого года. 21 июля создатели проекта отчитались о том, что приложение достигло 10 миллионов установок. 24 июля компания выпустила приложение для Android.

