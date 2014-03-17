Фотографировать запрещено: метро для "любителя" и недоступная таможня

Фото: ИТАР-ТАСС

Таблички с перечеркнутыми камерами и надписи "Не фотографировать" могут вскоре навсегда исчезнуть из столичных музеев: Госдума планирует разрешить посетителям свободно делать снимки экспонатов. Пока внесение соответствующих поправок в законодательство еще под вопросом, M24.ru рассказывает о том, где в столице человеку с камерой рады, а где – нет.

Железнодорожные вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Несмотря на то, что вокзалы не являются территориями ограниченного доступа – где нельзя фотографировать без соответствующего разрешения – профессиональную съемку местная охрана настойчиво просит согласовывать с руководством РЖД.

Делать на платформах снимки не в коммерческих целях, а для личного пользования, между тем, можно. Так что если фотограф вооружен "мыльницей" или камерой смартфона, у охраны вряд ли возникнут к нему какие-то вопросы. Да и профессионалу с "зеркалкой", сумевшему доказать, что он фотографирует исключительно "для себя", запрещать съемку здесь не должны.

Магазины

Фото: ИТАР-ТАСС

В магазинах – как продуктовых, так и любых других – снимать на камеру можно. В августе прошлого года законность действий потребителей, которые фотографируют ценники и товары, подтвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Правда, он отметил, что подобные снимки не должны быть использованы в коммерческих целях.

Человеку с профессиональной камерой в магазинах, впрочем, обычно не рады. Владельцы продуктовых супермаркетов опасаются, что фотографы приходят, чтобы "разоблачать" некачественные товары. Даже в магазинах премиум-класса, на дверях которых висят таблички, разрешающие фотографировать, обладателей профессиональной аппаратуры могут попросить рассказать, для чего производилась съемка.

Посольства

Поскольку посольство другой страны считается территорией иного государства, фотографировать в них, как правило, нельзя. Кроме того, руководствуясь Венской конвенцией, охранники представительств могут запретить снимать даже сами посольские здания.

"Специальный репортаж": Запретные фото

Метро

Бытовавшее некоторое время назад мнение о том, что в столичной подземке фотографировать нельзя, на самом деле неверно. Снимать можно – но только если у вас нет штатива, а фототехника не является профессиональной.

В основном столичные фотозапреты связаны именно с профессиональной фотосъемкой, а не с любительской. Вооруженные "зеркалками" фотографы являются нежелательными гостями как на вокзалах, так и в метро. На любителей с "мыльницами" и смартфонами запреты распространяются редко: разве что в музеях и частично – в аэропортах.

Музеи

Фото: m24.ru

Сегодня столичные музеи по-разному относятся к людям с фотоаппаратами – кто дружелюбно, а кто не очень. Однако если администрация устанавливает-таки запрет на фотосъемку, то под него подпадают как обладатели профессиональной аппаратуры, так и любители. В музеях считают, что сделать качественную фотографию, которая будет отлично продаваться, можно даже на смартфон.

Стоимость любительской фотосъемки в музеях столицы Третьяковская галерея – 200 рублей Третьяковская галерея – 200 рублей Галерея Александра Шилова – 50 рублей Государственный биологический музей – 50 рублей



Есть музеи, которые устанавливают ограничение на фотосъемку только по желанию владельцев произведений, представленных на временных выставках. К примеру, в Мультимедиа Арт Музее некоторые экспозиции снимать можно, а некоторые нет. В последнем случае о запрете посетителей предупреждает висящий на стене значок перечеркнутой камеры.

Большинство музеев разрешают снимать свои экспонаты за отдельную плату – к примеру, такие правила установлены в Третьяковской галерее. Обычно при этом просят не использовать вспышку, потому что она может навредить старинным экспонатам.

Аэропорты

Фото: ИТАР-ТАСС

Администрации аэропортов вправе запрещать фотосъемку в зонах таможенного и пограничного контроля. Чтобы снимать людей в форме, необходимо запрашивать специальное разрешение – причем как обладателям профессиональной техники, так и фотолюбителям. Кроме того, у сотрудников аэропорта могут возникнуть претензии к человеку, который пытается запечатлеть взлетно-посадочную полосу или снимает, как техперсонал обслуживает самолеты.

Зато в зонах свободного доступа – пассажирских терминалах и залах ожидания – фотографировать можно. В том числе, как отмечается на сайте аэропорта Шереметьево, пассажиры беспрепятственно могут делать снимки из окон терминалов.