"Мослекторий" покажет, какими были женские журналы 1920-30-х годов

11 мая в Музее Москвы состоится лекция "Девушка с вагонеткой: "странные" фотографии в советских женских журналах 1920-30-х годов". Прочитает ее доцент Высшей школы европейских культур РГГУ, исследователь советской визуальной культуры Татьяна Дашкова. Она расскажет о том, как преподносились женское тело и дамские наряды в общественно-политических журналах "Работница", "Крестьянка", "Работница и крестьянка" и "Делегатка". Слушатели узнают, например, о том, как при создании журналов учитывались эстетика, идеология и техника, а некрасивые и неухоженные фигуры превращались в "канонические".

Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 11 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.