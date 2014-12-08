Делать профессиональные снимки научат в Академии Фотографии

Фото: M24.ru

Открытый новогодний мастер-класс "Раскрывая секреты фотографии или Как это сделано" пройдет 17 декабря в Академии Фотографии. Особое внимание организаторы уделяют обучению людей старшего возраста - от 50 лет.

Ведущие занятия расскажут об истории фотографического искусства и мастерстве профессиональных фотографов. Участники мастер-класса узнают, как с помощью бытовых инструментов сделать качественные снимки.

В программе: основы портретной съемки, съемки под водой, пейзажная фотография, использование бинокля при съемке на телефон, панорамная съемка.

Мастер-класс пройдет с 14.00 до 17.00. Участие бесплатное. Необходима регистрация.