Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

​Смотреть онлайн на m24.ru

08 декабря 2014, 16:44

Делать профессиональные снимки научат в Академии Фотографии

фотографии фотографы мастера Академия Фотографии смотреть онлайн на m24.ru

Фото: M24.ru

Открытый новогодний мастер-класс "Раскрывая секреты фотографии или Как это сделано" пройдет 17 декабря в Академии Фотографии. Особое внимание организаторы уделяют обучению людей старшего возраста - от 50 лет.

Ведущие занятия расскажут об истории фотографического искусства и мастерстве профессиональных фотографов. Участники мастер-класса узнают, как с помощью бытовых инструментов сделать качественные снимки.

В программе: основы портретной съемки, съемки под водой, пейзажная фотография, использование бинокля при съемке на телефон, панорамная съемка.

Мастер-класс пройдет с 14.00 до 17.00. Участие бесплатное. Необходима регистрация.

Сайты по теме

Сюжет: Бесплатная Москва

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать