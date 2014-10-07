Фотографии из 300 музеев мира можно увидеть в цифровой библиотеке РГБМ

Фото: ТАСС/Александра Мурац

В Библиотеке для молодежи открылся ресурс ArtStor Digital Library. Это цифровая библиотека, в которую входит более 1,6 миллиона изображений на самые разные темы - от искусства и архитектуры до гуманитарных и естественных наук.

В базе можно найти оцифрованные фотографии из фондов почти 300 музеев мира, архивов и библиотек, а также личных коллекций художников и фотографов.

У каждого изображения есть подробное описание, и каждое можно детально рассмотреть в высоком разрешении. Также возможен расширенный поиск изображений. Фото можно скопировать, сохранить на локальном носителе, а также распечатать.

Скачивание изображения - бесплатная услуга. Сделать это можно в самой библиотеке.