Актер Хью Джекман опубликовал свое свадебное фото

Фото: facebook.com/HughJackman

Актер Хью Джекман отмечает 20-ю годовщину свадьбы. В честь этого звезда Голливуда опубликовал на странице в Facebook старое свадебное фото. На снимке − он сам и его жена, актриса Дебора Ли Фурнесс.

Будущие супруги познакомились на съемках австралийского сериала Corelli. Деборе было 39 лет, а Хью всего 26. Разница в возрасте не стала препятствием для отношений. Джекман сделал предложение возлюбленной через несколько месяцев после знакомства. Супруги воспитывают двух приемных детей: мальчика Оскара Максимилиана и девочку Аву.

Хью Джекман один из самых популярных актеров мира, обладатель рекордных гонораров. Фильм "Росомаха: Бессмертный", где он сыграл главную роль, стал абсолютным чемпионом по кассовым сборам.

Дебора же, наоборот, с кинокарьерой практически завершила. Сейчас она занимается продюсированием в собственной компании и воспитывает детей.