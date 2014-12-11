Москва занимает второе место среди мегаполисов по динамике развития - Собянин

Сергей Собянин открыл IV Московский урбанистический форум

Сергей Собянин открыл IV Московский урбанистический форум. Он отметил, что российская столица занимает второе место по динамике развития среди мегаполисов мира, передает корреспондент M24.ru.

"Что нужно сделать, чтобы увеличить позитивный вклад в развитие мегаполисов в развитие своих стран и регионов? Этот вопрос, который мы и предлагаем обсудить в рамках форума. Безусловно, это задача актуальна и для города Москвы. Современная Москва – это успешный глобальный город, который за последние годы вышел на второе место по динамике развития среди всех мегаполисов мира", – отметил Собянин.

По его словам, согласно исследованию консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers, Москва уступает только Пекину. "Более высокая динамика развития наблюдается только у Пекина. И то, этот разрыв между Москвой и Пекином ежегодно сокращается", – заявил мэр.

Кроме того, он отметил, что в Москве расположено 80 процентов всех финансовых потоков России. "Восемьдесят процентов всех финансовых потоков и инструментов расположены в Москве, и именно за счет этой синергии Москва помогает всей стране реализовать крупнейшие мировые проекты", – сказал Собянин.

"У нас в их реализации участвуют сотни предприятий и тысячи людей со всей страны. Каждый рубль, инвестированный в Москву, приносит прибыль не только московскому бизнесу, но и российскому бизнесу во всех регионах. Москва является крупнейшим транспортным хабом, перевозит от 40 до 80 процентов всех грузов и пассажиров страны. И 30% всей науки сосредоточено в Москве, это, конечно, научный центр страны", – добавил мэр.

Он также подчеркнул, что для успешного развития мегаполиса необходима согласованность и конструктивное взаимодействие. "Нужно исходить из интересов людей, стремиться решать их конкретные проблемы. И именно в том, чтобы прежде всего думать об интересах людей, и состоит большая часть искусства управления городами", – заявил мэр Москвы.

В столице открылся IV Московский урбанистический форум

Также Сергей Собянин осмотрел экспозицию столичной мэрии, представленную на форуме. Она состоит из шести городских приоритетов развития: "Мобильный город", "Комфортный город", "Здоровый город", "Образованный город", "Социально защищенный город" и "Благоустроенный город". Каждый раздел включает в себя описание приоритета, а также демонстрирует лучшие разработки департаментов и подразделений столицы.

Участниками выставки станут департамент градостроительной политики, департамент ЖКХ, департамент транспорта, департамент здравоохранения, департамент культуры, департамент культурного наследия и другие.

Напомним, IV Московский урбанистический форум пройдет с 11 по 14 декабря. Основными площадками мероприятия станут ЦВЗ "Манеж" и ВДНХ. Темой для дискуссий в этом году станут драйверы развития мегаполиса.

В первый день работы форума мэры и сити-менеджеры крупнейших городов мира, а также ведущие урбанисты обсудят глобальные тренды в управлении мегаполисов и агломераций, будущее городской инфраструктуры и ключевые проблемы современных городов.

12 декабря члены правительства Москвы презентуют лучшие проекты и поделятся опытом решения проблем, которые приходится решать в мегаполисе. Впервые на урбанфоруме пройдет конференция "Власть и граждане: технологии сотрудничества", где расскажут о том, как повысить эффективность взаимодействия жителей с властями города.

Параллельно с форумом пройдет фестиваль, в программе которого выставки, дискуссии, круглые столы, лекции и кинопоказы. Посетить его можно будет бесплатно. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться до 5 декабря.