Панки, звуки Москвы и глэм-рок оживут на форуме Selector PRO

Фото: britishcouncil.ru

21 июля в столице стартует музыкальный форум Selector PRO, организованный Британским Советом и Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", сообщают организаторы. Впервые форум прошел год назад и имел большой успех как среди профессиональных музыкантов, так и у простых меломанов.

Нынче мероприятие вновь соберет вместе британских и российских музыкальных экспертов, журналистов, критиков, продюсеров, промоутеров. В программе форума лекции, кинопоказы, мастер-классы, воркшопы и презентации. Одной из важных тем Selector PRO станет история панк-движения, отмечающего в этом году круглую дату. 22 июля лидер рок-группы The Membranes, продюсер, теоретик панк-движения Джон Робб прочтет лекцию "40 лет панка: взгляд изнутри глазами очевидца". Это будет не просто рассказ лектора, а живая беседа с байками из закулисья The Sex Pistols, The Clash и The Damned.

Также гости форума увидят документальный фильм "Человек с Mo'Wax" о судьбе основателя группы UNKLE Джеймса Лавелля. Помимо этого, для участников проведут мастер-класс по музыкальному менеджменту от Дэниеля Тсу, представят панель "Гадание на лайнапе: как выбрать идеального артиста" и презентуют интерактивную платформу для создания саундтреков Mix The City, посвященных культурным столицам мира. Благодаря инновации участники смогут составить звуковой портрет Москвы.

Вход на события профессиональной программы форума свободный, необходима регистрация. С подробной программой можно ознакомиться на сайте.