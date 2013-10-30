На цирковом шоу в столице создадут трехмерное изображение на воде

Фото: circ-a.ru

31 октября в Цирке танцующих фонтанов "Аквамарин" состоится премьера шоу "Легенда о Солнце", приуроченная к пятилетнему юбилею цирка. Специально к премьере будет установлен огромный водный экран, который позволит создать реалистичное трехмерное изображение на воде.

Герои шоу – люди (любимые дети Солнца), птицы (его голосистые вестники), звезды и кометы (придворные Солнечного королевства). Они летают, разговаривают с животными и умеют стоять друг у друга на голове. Большинство номеров будет сопровождать живой вокал и музыканты.

В шоу принимают участие воздушные гимнасты на ремнях, золотые призеры фестиваля Flic Flac Festival в Германии и Международного фестиваля циркового искусства в Москве: Мальвина Абакарова и Валерий Сычев; воздушная гимнастка на банжах, лауреат Национальной премии "Цирк" и бронзовый призер фестиваля "Принцесса цирка" в Швеции Екатерина Кармашова.

Также зрители увидят номера золотых призеров Международного фестиваля циркового искусства в городе Масси (Франция) и серебряных призеров XII Международного фестиваля циркового искусства в Москве – коллектива под руководством Максима Сельнихина, а также чемпиона России по спортивному жонглированию Рудольфа Левицкого, повторившего рекорд из Книги Гиннеса и многих других.

Начало - в 18.00, стоимость билетов - от 400 рублей.

Напомним, билеты на представления вы можете приобрести на нашем сайте.

$2