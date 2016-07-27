Более 300 фонарей установили в столице по программе "Моя улица"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
По программе "Моя улица" в столице установили 328 новых фонарей, сообщает mos.ru.
Светильники появились на Тверской улице, Никитском, Тверском, Страстном бульварах, Моховой улице и на Большой Бронной.
В Черниговском, Газетном и Никитском переулках поставили временные светильники – там будут фонари другого дизайна, которые еще не готовы.
Ранее глава департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский сообщал, что всего в городе будет установлено 2,2 тысячи опор освещения.
Все новые светильники – энергосберегающие, они потребляют в восемь раз меньше энергии, чем обычные.