Лучшие фокусники планеты соберутся в Москве

Фото предоставлено организаторами

24-26 марта в "Крокус Сити Холле" пройдет II-й Международный Фестиваль Иллюзионного Искусства "Золотая магия XXI века", сообщают организаторы.

Фестиваль проводится в Москве уже во второй раз. Зрители увидят выступления самых известных профессионалов со всего мира: Дэни Лари поделится секретами игры на рояле, парящем в воздухе, Эрикс Логан разрежет свою помощницу огромными ножницами, а Кевин Джеймс проведет операцию по удалению нижней половины туловища.

Самостоятельно раскрыть секреты магов невозможно. По словам организатора фестиваля Андрея Пастушного, разгадки к иллюзионным трюкам этих фокусников не могут найти даже их коллеги: "И вот именно непостижимая тайна – когда никто не может понять, как рождается фокус – является самым ценным в представлении артиста".