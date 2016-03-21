Форма поиска по сайту

21 марта 2016, 18:39

Лучшие фокусники планеты соберутся в Москве

Фото предоставлено организаторами

24-26 марта в "Крокус Сити Холле" пройдет II-й Международный Фестиваль Иллюзионного Искусства "Золотая магия XXI века", сообщают организаторы.

Фестиваль проводится в Москве уже во второй раз. Зрители увидят выступления самых известных профессионалов со всего мира: Дэни Лари поделится секретами игры на рояле, парящем в воздухе, Эрикс Логан разрежет свою помощницу огромными ножницами, а Кевин Джеймс проведет операцию по удалению нижней половины туловища.

Самостоятельно раскрыть секреты магов невозможно. По словам организатора фестиваля Андрея Пастушного, разгадки к иллюзионным трюкам этих фокусников не могут найти даже их коллеги: "И вот именно непостижимая тайна – когда никто не может понять, как рождается фокус – является самым ценным в представлении артиста".

Дата: 24-26 марта

Место: "Крокус Сити Холл"

Цена: от 1000 рублей

