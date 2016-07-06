"Московское мороженое" покажет фокусы 8 июля

Фото: m24.ru

На фестивале "Московское мороженое" покажут фокусы с холодным лакомством, сообщает оргкомитет фестиваля. Кулинарное шоу состоится на площадке "Пингвины-исследователи" на площади Революции 8 июля в 17:00.

На главной сцене площадки веселый профессор приготовит мороженое с помощью жидкого азота. В приготовлении примут участие все зрители – они выберут вкус, топпинги и украшения. В конце представления ученый мороженщик слегка заморозит и зрителей, подув ни них из огромной воздушной пушки.

На площадке "Пингвины-исследователи" ежедневно проходит не менее четырех ярких научно-гастрономических представлений продолжительностью 45 минут каждое.

Например, на интерактивном мастер-классе "Кулинары в лаборатории" участники пекут маффины и узнают о влиянии различных ингредиентов на свойства выпечки. "Чистая химия" – это эксперименты со щелочами, сухим льдом и различными индикаторами, а также приготовление мыла ручной работы – результаты опытов которое можно забрать на память. На открытом уроке "Высокое напряжение" детей знакомят с природой электричества и различными материалами и их проводимостью.

По будним дням представления идут с 15:00 до 18:45, а по выходным – с 12:00 до 18:45. Подробное расписание работы площадки можно узнать по ссылке.