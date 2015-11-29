От жима лежа к становой тяге: нужно ли спортивное питание

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Обозреватель m24.ru фитнес-тренер Эдуард Каневский объясняет, почему большое количество спортпитания оправданно только тогда, когда без этого продукта действительно уже нельзя добиться нового результата.

Что покупают новички, которые решили заняться собой и, долго и мучительно раздумывая, наконец-то приобрели членство в фитнес клуб? Безусловно, форму, как правило самую модную и дорогую, ярких окрасок и из супертехнологичных тканей. Такая экипировка и влагу отводит, и перегреться не дает, а в некоторых случаях еще и от травм защищает.

Но если кто-то все таки выбирает форму подешевле, то на кроссовки он все равно потратит большую сумму, действуя по принципу: хорошая обувь – полкостюма. И вот клуб заполнен людьми в модных дорогих кроссовках всех цветов радуги. Те, кто чуть опытнее и раньше занимался фитнесом, покупает перчатки для тренажерного зала, ведь негоже приходить домой с мозолистыми ладонями.

Еще более опытные спортсмены покупают так называемые кистевые ремни или тяги – специальные ремешки, с помощью которых можно, в прямом смысле этого слова, привязать себя к штанге или турнику, чтобы не бояться, что руки просто не выдержат вес отягощения.

Ну и совсем грамотные клиенты, которые решили приступить к занятиям после многолетнего перерыва, покупают себе силовой ремень. Это толстый широкий ремень с мощной пряжкой, предназначен он для защиты спины при работе с большими весами и в упражнениях, где есть вертикальная нагрузка на позвоночник, таких как приседания со штангой или становая тяга.

Но если покупка хорошей, удобной и по-настоящему полезной экипировки действительно оправданна, то мода на активное использование спортивного питания явно превышена. Дело в том, что посетители фитнес клубов делятся на две категории: первые категорически боятся любой химии, вторые активно ее потребляют. Причем используют как источник информации различные журналы и интернет-ресурсы по фитнесу, а также поддаваясь соблазну красивой рекламы.

Ведь все хотят как можно быстрее накачаться, как Арни, или быстро-быстро похудеть, ведь долгожданный отпуск через две недели. В результате десятки тысяч рублей люди оставляют в магазинах спортивного питания, захламляя цветными банками все свободное пространство дома и пугая коллег на работе жужжанием блендера при взбивании очередного протеинового напитка.



Но смысл этой статьи не отговорить вас покупать спортивное питание, которое, безусловно, имеет право не только на существование, но и на использование именно вами. Моя задача – пояснить, что большое количество того или иного спортивного продукта оправданно только тогда, когда без этого самого продукта вы действительно уже не сможете добиться нового результата.

Нам говорят: при наборе мышечной массы необходимо употреблять до двух граммов белка на килограмм веса тела – и это правда. Но чтобы скушать столько протеина, нужно изрядно нагрузить свой желудок частыми, до шести раз в день, приемами пищи. Это сложно чисто физически, неудобно – ведь необходимо приносить с собой на работу три-четыре контейнера с едой ежедневно или тратить большие суммы денег в ресторанах. Да и не в каждом заведении вам предложат куриную грудку на пару, чтобы еще и жиров было поменьше.

Вот здесь и приходит на помощь старый добрый порошковый протеин, в разовой порции которого содержится тридцать граммов чистого белка, который легко усваивается, не перегружая желудок. Но, почитав разные статьи в интернете, вы узнаете, что одного протеина недостаточно, что еще необходимы аминокислоты, причем целые комплексы, плюс антикатаболики (так называемые ВСАА), плюс отдельные аминокислоты, и еще, и еще…

Да, возможно, вам это и нужно, но только когда вы будете спортсменом соревновательного уровня с действительно огромной мышечной массой, для поддержания которой просто недостаточно простого протеина. Это же касается и жиросжигателей. Есть отличные добавки, которые дают хороший результат, но, как правило, не без негативных последствий для здоровья. Но самое главное, что их часто принимают именно те люди, которые не хотят элементарно следить за диетой, а значит, употребление добавок неоправданно.

Таким вот образом некомпетентные клиенты тратят сотни миллионов рублей в год на тонны спортивных добавок, которые просто не дают желаемого результата.

Кстати, еще одной серьезной проблемой активного навязывания употребления спортпита являются тренеры в фитнес-клубах. Не секрет, что у тренеров есть хорошие скидки в магазинах, торгующих разными добавками. Иногда эта скидка достигает и 25 процентов. Понятно, что если такой тренер-коммерсант продаст вам протеин, креатин и еще что-нибудь тысяч так на двадцать – он неплохо заработает и сам. Лично я как действующий тренер никогда не продавал спортивное питание, во-первых, потому, что я прежде всего тренер, а не торгаш, а во-вторых, делая вывод из всего вышесказанного, реальная польза спортивного питания в большинстве случаев сильно преувеличена. А значит, зачем продавать людям то, что просто пройдет насквозь без четко выраженного положительного эффекта?