В Москве занимаются фитнесом только 3% жителей

Особенности фитнес-клубов эконом-класса. Исследование рынка фитнеса Москвы. Объем, сегментация, игроки, цены, тренды и многое другое в программе "Экономика"

По данным столичного правительства, число москвичей, посещающих фитнес-клубы, составляет около 350 тысяч человек – именно столько на сегодня продано клубных карт. Таким образом, в Москве фитнес-клубы посещает лишь 3% горожан. Это немного по сравнению, например, с Нью-Йорком, где фитнесом занимается 16% населения города.

В денежном выражении российский рынок фитнеса в 25 раз меньше рынка США. Выручка отечественной фитнес-отрасли в этом году составила 1 миллиард долларов, доля Москвы здесь 50%, 17% пришлось на Санкт-Петербург, оставшиеся 30% - на регионы.

Медленное развитие рынка фитнес-услуг в Москве связано с высоким порогом входа: подходящих помещений не так много, и пустуют они, как правило, за пределами Третьего транспортного кольца. Стартовые затраты на создание фитнес-клуба площадью в тысячу квадратных метров "с нуля" составят минимум 30 миллионов рублей. Окупиться клуб должен в течение 3 лет, что, конечно же, не сильно привлекает инвесторов.

Кризис 2008 года сильно ударил по фитнес-индустрии: за 2010-2011 годы цены на услуги упали на 30%. Однако сейчас цены зафиксировались, и столь значительных колебаний, как в посткризисные годы, не наблюдается.

В настоящий момент в Москве более всего востребован средний ценовой сегмент, тогда как сегмент премиум-класса близок к насыщению. Приблизительно треть рынка столицы занимают клубы с ежегодной платой от 500 до 1 тысячи долларов и еще столько же – в диапазоне от 1 до 2 тысяч долларов.

В структуре фитнес-клубов от 30 до 40 процентов могут составлять доходы от дополнительных услуг, например, например, кафе или спа-центры. Основная доля дополнительных услуг приходится на персональный тренинг. Наиболее популярной фитнес-услугой у россиян является плавание - по данным соцопросов, его предпочитает 31% процент опрошенных. На втором месте идут фитнес и бодибилдинг (22,2%), на третьем месте - коньки (12,6%).

Большинство посещающих столичные фитнес-клубы -люди в возрасте от 20 до 35 лет. При этом активный спрос на фитнес со стороны женщин превосходит мужской спрос более чем втрое. Эксперты уверены, что по мере старения населения средний возраст посетителей также вырастет.

В частности, сейчас один из основных трендов развития фитнес-клубов на Западе – программы занятий для пожилых людей, следовательно, и российским клубам скоро придется уделять больше внимания разработке фитнес-программ для тех, "кому за 50".

Согласно статистическим данным, наибольший интерес к фитнесу проявляют люди, занятые умственным трудом, и менеджеры среднего и высшего звена – на их долю приходится по 30%. Наименее популярен фитнес у людей рабочих специальностей, а также, как это ни странно, у тех, кто занимается творческой деятельностью.

Если продолжить сравнение с Западом, то стоит отметить, что российские фитнес-клубы предлагают свои инновации. Одна из них – привлечение клиентов с помощью продажи клубных карт в кредит. Правда, по словам экспертов, проценты здесь не самые гуманные. Кроме того, довольно сильно развит вторичный рынок карт фитнес-клубов – посредством специализированных сайтов можно со скидкой приобрести уже действующую карту у ее владельца. Переоформление такой карты на нового пользователя обойдется примерно в 1 тысячу рублей.