Потные тренажеры и волосы в душе: как не мешать другим в спортклубе

Фото: m24.ru

Этика поведения в фитнес-клубе нигде не прописана. Да, у крупных игроков есть целый свод правил как для сотрудников, так и для клиентов. Но если первые обязаны с ней ознакомиться и подписать в соответствующем рабочем договоре, то клиентов заставить прочитать целый список ограничений достаточно сложно. Да и не факт, что, ознакомившись с таковым, они будут четко соблюдать все правила. Фитнес-тренер Эдуард Каневский рассказывает, как он становился свидетелем такого поведения в зале, которое даже представить себе сложно.

Я уже писал статью про людей, которые ведут себя в клубе странно, как танцор в одном московском зале, выполняющий сложные танцевальные пассы между подходами на тренажерах, девушка, осмелившаяся прийти в тренажерный зал в стрингах, ну и конечно, обладатель маски и ласт для плавания в бассейне, но почему-то без плавок. Однако это может вызвать удивление или легкое раздражение других тренирующихся. Но есть вещи, которые не просто неприятны, но и мешают заниматься другим.

Начнем снова с тренажерного зала. На сегодняшний день в большинстве фитнес-клубов на стойке администратора бесплатно дают одно, а иногда и два полотенца. Как вы думаете, зачем? Правильно, для личной гигиены, особенно при занятиях на тренажерах. Дело в том, что многие люди сильно потеют, и это нормально, но ненормально то, когда их пот остается абсолютно на всех снарядах. Особенно неприятно подходить к скамье, где после такого вот "качка" остается не просто пара капелек пота, а целая лужа, особенно у изголовья. И она не высохнет за пару минут – здесь без тряпки не обойтись.

А если такой клиент тренируется по круговому методу, выполняя ряд упражнений без отдыха между подходами, то половиной зала другим клиентам просто невозможно пользоваться. Все, что остается персоналу, – терпеливо объяснять таким культуристам, что за собой нужно убирать.

А бывает и так, что и полотенца дают, и в зале каждые десять минут приходит специально обученный человек с дезинфицирующим раствором, который тщательно убирает за нечистоплотными клиентами. И все хорошо. Но, когда я увидел, причем в элитном клубе, как очень солидного вида человек тщательно натирает бесплатным полотенцем свои ботинки, я был в шоке. Зачем? Нет губки для обуви? В холле стоит специальный бесплатный аппарат для обуви, а в раздевалки есть бумажные салфетки. Зачем это делать полотенцем, которым после стирки кто-то будет вытирать свое тело?

Культура? Или ее отсутствие? А ведь в раздевалке нет дежурного тренера, который мог бы выявлять такие нарушения!

К вопросу культуры также можно отнести любовь многих девушек, да и не только их, к активному использованию парфюма прямо перед тренировкой. А ведь сильный аромат может спровоцировать аллергическую реакцию у людей, занимающихся рядом. Да и просто активно дышать рядом становится не так удобно. Особенно раздражает сильный аромат во время групповых уроков, когда прекрасные благовония смешиваются с запахом пота. Думаю, герой романа "Парфюмер" Жан-Батист Гренуй не оценил бы такой подход к поиску по-настоящему прекрасного аромата.

Как известно, самые постоянные и верные клиенты – это жалобщики. Они вечно ищут повод придраться к чему-нибудь: к сотруднику, оборудованию, ценам на услуги. Но при этом, как хорошие швейцарские часы, исправно тренируются и потом заходят в отдел продаж продлить членство. Правда, не забывают заниматься потребительским экстремизмом, мол, я столько лет тренируюсь, а где скидки, бонусы, халява?

Но как раз такие клиенты часто сами делают все, чтобы большинству других посетителей было неприятно ходить в клуб. Первое, что они любят, – это париться в сауне, долго, вдумчиво, за хорошей беседой. Но, несмотря на объявления, они совершенно спокойно финскую сауну превращают в русскую баню, не только поддавая жара, но и активно используя различные эфирные масла. Что, я повторюсь, категорически запрещено.

По рассказам других клиенток, многие девушки очень любят использовать в душе кофейный скраб, который забивает систему слива, из-за чего кабинках застаивается вода и грязь. А также, простите, они бреют ноги и проводят другие манипуляции, которые делать в публичном месте просто неприлично. Мужчины от них не отстают, тщательно занимаясь своей красотой, иногда используя единственную раковину на всю раздевалку. Убирают за собой, как вы понимаете, далеко не все.

Ну и апогеем всего этого бескультурья – слабонервным не читать – является какая-то странная любовь некоторых мужчин сушить феном не только волосы на голове, но и на теле, ягодицах и гениталиях. Когда я первый раз, зайдя в раздевалку, увидел это зрелище, меня чуть не стошнило. Что это за фетиш? Да, вы можете сказать: нечего, мол, на такие вещи обращаться внимание. Но когда каждый второй клиент, который застал это шоу у себя перед глазами, приходит в зал и ругается на чем свет стоит...

Но самое главное, что руководство клуба ничего не может с этим поделать. Ничего! Объявления как мертвому припарка, а убрать фены вообще, естественно, нельзя. Пожалуйста, будьте благоразумны и не забывайте, что помимо вас любимых есть еще и другие люди.

Железных нервов вам и хороших тренировок.