Фитнес-клубы и кафе предложили лишать лицензии за нарушения закона о тишине

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Фитнес-клубы и кафе, расположенные на первых этажах жилых домов, предлагается лишать лицензии или приостанавливать деятельность за неоднократное нарушение закона о тишине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Валерия Теличенко.

"Организация, которая не выполняет эти требования, должна быть как минимум оштрафована. Если она продолжает это делать, то, конечно же, могут применяться более серьезные меры воздействия, вплоть до приостановки деятельности, ликвидации ее лицензии и так далее. Это совершено нормально, потому что если ты не исполняешь закон, тогда, конечно, несешь ответственность", – сказал Теличенко.

Он отметил, что если в столичный парламент будут поступать массовые обращения от жителей, страдающих от шума, исходящего из заведений, расположенных на первых этажах жилых домов, депутаты Мосгордумы будут готовы рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Сейчас согласно КоАП Москвы, совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц – от 4 до 8 тысяч рублей, для юридических лиц – от 40 до 80 тысяч рублей.

Отметим, с 1 февраля 2016 года в Москве начал действовать закон о введении "тихого часа" в жилых домах в дневное время. Поправки в соответствующий закон предусматривают ответственность за нарушение тишины и покоя в дневное время. Однако отмечается, что ответственность вводится только за шум, который вызван проведением строительных и ремонтных работ.

Также водится полный запрет на проведение ремонтных работ в воскресенье и праздничные дни. При этом для новостроек в течение полутора лет с момента введения дома в эксплуатацию "тихого часа" не будет.