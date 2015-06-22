Фитнес-гуру Холли Рилинджер: "В спорте важен фактор радости!"

Фото предоставлено организаторами

У москвичек появилась возможность заниматься спортом в удовольствие. Московский N+TC Tour в рамках глобальной кампании #ятольколучше объединил девушек, которые не хотят "быть трофеем", желают "быть на высоте без каблуков" и "выйти из зоны комфорта", чтобы развиваться и быть собой. Стать его участником было просто: требовалось только иметь аккаунт в приложении для смартфона.

Ведущие тренеры, которые приехали из Америки провести мастер-классы, не ожидали такого отклика на, казалось бы, простые занятия фитнесом. На открытии недельного тура, после 5-часовой тренировки, они пели и плакали вместе с тысячей девушек на ковриках в итоговой растяжке на фоне драматичного заката над Москвой-рекой. Холли Рилинджер – фитнес-гуру Нью-Йорка. Там она открыла спортивный лагерь для женщин, который пользуется бешеной популярностью. За месяц тренировок жительницы другого мегаполиса тоже вливаются в комьюнити с девизом "Потей. Дыши. Смейся".

По мнению Холли, успех в фитнесе, да и во всем остальном, зависит не от количества потраченных калорий, а от внутренних ощущений. Она называет это joyfactor – фактор радости. После открытия серии тренировок в парке Горького Холли рассказала ведущей телеканала "Москва 24" Елене Силуяновой, кто может пользоваться приложением N+ TC, как себя мотивировать, что есть, сколько пить и нужен ли тренажерный зал, чтобы оставаться в форме.

– Холли, опиши свои ощущения от первой тренировки в Москве и вообще от города?

– Москва – это страсть. Здесь столько энергии! Девушки были так счастливы, так радовались, что я просто не смогла сдержать слез! Каждый хочет сделать фото, рассказать, как много ты для него значишь, поблагодарить. Это просто уникальные ощущения. Знаете, так бывает не во всех турах. Здесь люди особенные. Я была здесь 20 лет назад. И помню только, что мне не понравилась здешняя жизнь. Все вокруг было такое, как бы это сказать… безжизненное. Атмосфера была гнетущей. Я приятно удивлена тем, что сейчас город полон жизни и энергии.

– Как вы относитесь к занятиям в тренажерном зале? Считаете ли, что это необходимо для поддержания тела в форме и укрепления здоровья?

– Тренажерный зал – это прекрасно! Но знаете, вам не обязательно туда ходить. Это одно из преимуществ нашего приложения. Вы можете просто выйти на улицу без какого бы то ни было специального оснащения. Можете присоединиться к беговому клубу или заниматься самостоятельно. И это будет очень-очень эффективно. Хочу сказать, что даже без тренажерного зала вы можете быть в отличной форме!

– Вы занимаетесь бегом? Сколько раз в неделю?

– Не могу сказать, что опытна в беге, но недавно я снова начала им заниматься. И мне понравилось. Лучшее в беге для меня – то, что он помогает по-настоящему расслабиться и отвлечься. Когда бегу, я сосредоточена на ритме движений, мысли о проблемах уходят. Всего полчаса – и становишься новым человеком!

– Что Вы можете рассказать о питании? Какую еду считаете здоровой и полезной, а какой посоветовали бы избегать?

– Питание на самом деле очень важно. Считаю, что, если тренируешься и плохо питаешься, достойный результат не получить. Я поклонница всего натурального. Люблю фрукты, овощи, полезные сорта мяса, то есть мне подходит все, что не подвергалось обработке или не продается в упаковке. Мясо – важный компонент рациона. Стараюсь не употреблять сахар и любые продукты, прошедшие промышленную обработку. Я вчера съела огромный стейк! Люблю мясо, просто считаю, что важно знать его происхождение. Сегодня в продаже много некачественной продукции, поэтому стоит убедиться, что выбираешь мясо, которое…

– Экологически чистое?

– Да, мясо травяного откорма или мясо животного, выросшего в естественных условиях. Я избегаю продукции, напичканной гормонами. К сожалению, в современном мире мы должны быть в курсе подобных вещей.

– А насколько важна вода? Сколько жидкости следует пить ежедневно?

– Сколько сможете выпить, особенно если много тренируетесь. Я стараюсь пить 8 больших стаканов воды в день. Стараюсь пить все время. Зачастую ты думаешь, что голоден, а на самом деле просто хочешь пить. Поддержание водного баланса в организме очень важно. Поэтому чем больше вы пьете, тем лучше.

– Вы тренируетесь, и это приносит вам удовольствие. В то же время это часть работы. То есть вы работаете и получаете от этого удовольствие?

– Да, если бы мне предложили другую жизнь, я бы отказалась. Я люблю свою жизнь! Я люблю ее, потому что мне нравятся ощущения, которые я получаю на тренировках. Я невысокая и профессионально занимаюсь баскетболом. На протяжении всей своей жизни справлялась с трудностями. А фитнес – это каждодневный вызов самому себе. И это делает сильнее, меняет тебя в лучшую сторону. Именно это я люблю в тренировках, а так как это еще и является моей профессией, я могу помочь каждому сделать его жизнь лучше.

– Расскажите о своем тренировочном лагере в Нью-Йорке.

– В Нью-Йорке суровые зимы, как и в России. Весной мы открываем тренировочный лагерь на открытом воздухе. Я всегда стремлюсь подобрать хорошую команду. На самом деле легко ездить по разными местам и проводить там тренировки, встречаться с разными людьми. Но для меня сила – в команде. Когда люди собираются вместе снова и снова, возникает дружба, развивается ответственность, командный дух. Поэтому тренировки в моем лагере длятся месяц, и за это время мы встречаемся 8 раз. Мы можем заниматься в помещении, а потом, если снова распогодится, на свежем воздухе. Я считаю, что такая программа эффективна, благодаря командному духу это похоже на мои занятия баскетболом.

– Ваш лагерь работает только летом?

– Я занимаюсь этим весной и осенью. Еще мы выезжаем в удаленные лагеря в Мексику, на Карибские острова. Там мы проводим неделю, уделяя особое внимание питанию, йоге и тренировкам, и, конечно, весело проводим время.

– Лагеря предназначены для женщин?

– И для женщин, и для мужчин. Просто так уж получается, что ко мне обычно приходит больше женщин. Не знаю, почему. Наверное, потому, что то, что они узнают обо мне, находит отклик, многие женщины тоже хотят изменить свою жизнь к лучшему.

– Что российским и московским фанаткам фитнеса делать после занятий с Холли?

– Организованы клубы любителей бега в парке Горького. 3 занятия в неделю на свежем воздухе. Это бесплатно. И еще у нас есть занятия в N+TC 2 раза в неделю, тоже бесплатно. Отличный способ познакомиться с людьми, разделяющими твои интересы. Если вы присоединитесь к этому сообществу, узнаете много нового и сможете поехать на соревнования в Лондон или Берлин. Или примете участие в еще одном туре. Это открывает столько возможностей!